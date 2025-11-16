El Jerez Industrial no puede con el Tarifa (1-0)

Jornada con buenas y malas noticias para los tres equipos de la Primera Andaluza de Cádiz. Derrota del Jerez Industrial, que no mostró su mejor versión en el Antonio López Púa, contra el UD Tarifa por 0-1, triunfo agónico para el Guadalcacín ante el Barbate en el Fernández Marchán en el descuento (3-1) y excelente empate a dos del Xerez DFC B en La Granja frente al líder Rayo Sanluqueño también con reacción los minutos finales.

El cuadro industrialista no pudo con el Tarifa, que encadenaba tres derrotas seguidas, y volvió de vacío de un desplazamiento en el que tenía depositadas muchas ilusiones para seguir escalando en la tabla, pero que no era fácil. Un gol de Hugo Rico en el minuto 56 dio la victoria a los locales, que supieron defenderse con orden y amarrar el resultado para acabar con su dinámica negativa y asentarse en la zona de play-off con 19 puntos (tercero). Por contra, el equipo blanquiazul baja hasta la décima posición con sus 15 unidades.

La primera mitad fue equilibrada y en el inicio de la segunda los anfitriones se adelantaron para dar paso a un encuentro distinto. A los de Nono Prado, que no estaba en el banquillo porque tenía que cumplir su choque de sanción, les tocaba remar para mejorar sus prestaciones y seguir siendo ese equipo peligro a domicilio que mostró en jornadas anteriores. Apretaron en la recta final, el colegiado les anuló un gol en el 80' por fuera de juego y en el 90' estrellaron un balón en el larguero.

Reacción del filial ante el líder (2-2)

El Xerez DFC B ha confirmado su reacción iniciada la pasada jornada tras su victoria en Puerto Real y ha plantado cara en La Granja al líder Rayo Sanluqueño en una cita muy disputada, en la que cualquiera pudo ganar. Finalmente, 2-2 después de una gran reacción de los xerecistas. Los de Paco Peña ceden su segunda igualada del curso, primera fuera, tras la firmada frente al Arcos en la primera jornada de la competición. Los otros nueve partidos los han ganado todos.

El primer tiempo fue nivelado y ni unos ni otros lograron romper la igualdad en el marcador pese a tener opciones y la segunda parte fue intensa y una montaña rusa. El Rayo hizo valer su experiencia superada la hora de partido con un gol a balón parado. El veterano Dani Jurado anotó el 0-1 a la salida de un córner (65'). Las cosas se le ponían complicadas a los xerecistas, que en el minuto 77 recibieron un nuevo mazazo. En esta oportunidad fue Toni Moreno el encargado de anotar. 0-2.

El filial no bajó los brazos y a falta de cinco minutos para el final recortó distancias con una pena máxima convertida por Dani Torres. Con tiempo por delante más el añadido no estaba todo perdido y la recompensa llegó para los locales sobre la campana. En el minuto 90, Jesús Gaviño ponía unas trabajadas tablas que permiten al Xerez DFC seguir mejorando y colocarse con doce puntos en la 11ª plaza.

Triunfo del Guada en el descuento (3-1)

El CD Guadalcacín regresaba al Fernández Marchán tras aplazar su compromiso de la pasada jornada contra el Algaida para recibir al Barbate y sufrió más de lo esperado para quedarse con los tres puntos. Los de David Navarro se impusieron por 3-1 en un final de infarto. Un primer tiempo equilibrado que terminó con 0-0 dio paso a una segunda mitad que tuvo de todo, juego, emoción y goles.

La lata la abrió Dani Fernández con un tanto en los primeros compases del segundo tiempo (49') y cuando todo apuntaba a que el encuentro terminaría con ese resultado, Gonzalo Basallote puso las tablas en el minuto 90. Una decepción que pasó a euforia nada más sacar de centro tras las tablas. Pomares hacía el 2-1 y desataba la alegría dentro y fuera del campo. Hamza, ya en el 97', le ponía su firma al tercer tanto para cerrar una victoria que sigue dejando al Guada en puestos de play-off (quinto) con 19 puntos, los mismos que Tarifa y Rota, pero con una cita pendiente.