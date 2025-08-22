Industrial y Sanluqueño ofrecieron un partido muy disputado.
Industrial y Sanluqueño ofrecieron un partido muy disputado. / Eduardo Rabaneda

Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido

Fútbol

El Jerez Industrial planta cara al Sanluqueño y pierde por la mínima (0-1)

Eduardo Rabaneda

22 de agosto 2025 - 13:02

Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
1/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
2/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
3/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
4/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
5/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
6/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
7/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
8/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
9/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
10/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
11/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
12/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
13/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
14/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
15/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
16/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
17/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
18/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda
Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido
19/19 Las mejores imágenes del Jerez Industrial-Sanluqueño en el Pedro Garrido / Eduardo Rabaneda

También te puede interesar

Lo último

stats