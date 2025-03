El Jerez Industrial recibe al GE Bazán sin bajar la guardia y la necesidad de ganar para seguir optando a todo

Restan cinco jornadas para el final de la liga regular en Primera Andaluza y la parte alta de la tabla está más que apretada. Hasta ocho equipos separados por ocho puntos pelean por las cuatro plazas que permiten disputar el play-off de ascenso a División de Honor. Entre los aspirantes, los dos equipos jerezanos, el Jerez Industrial, quinto con 41 puntos, y el Guadalcacín, que es séptimo con 38 y todavía no ha dicho su última palabra aunque lo tiene más complicado.

Esta jornada 27ª la abre el Jerez Industrial en el Pedro Garrido con un compromiso vital. Los blanquiazules dieron la pasada semana la campanada con su victoria ante el líder Racing Portuense (0-2) en el José del Cuvillo y este sábado (18:00) buscan encadenar su tercer triunfo seguido frente al GE Bazán, un adversario que pelea por mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Hay mucho en juego, la entidad industrialista ha realizado un llamamiento a la afición, igual que la emblemática peña 'El Catavino Mecánico', y ha declarado la cita día de ayuda al club, por lo que los socios tendrán que pasar por taquilla. Se espera un gran ambiente en el Pedro Garrido para arropar a un equipo que se la juega.

La plantilla, con la moral reforzada, ha hecho piña y sabe que no puede ni cometer errores ni relajarse y este compromiso se lo van a perder Dani Jurado, con algunas molestias musculares, y Legupín por sanción, ya que vio en El Puerto la quinta amarilla. Dos bajas importantes para un compromiso decisivo.

José Manuel Mena, técnico blanquiazul, se muestra tan cauto como optimista. "Nos quedan cinco finales, pero la de este sábado es la más importante. Nos medimos a un equipo que tiene más potencial del que refleja la clasificación, ya que pelea por la permanencia. Saben que si pierden aquí se pueden complicar, así que va a ser un partido muy complicado. A mí es un equipo que me gusta, que cuenta gente joven, con buenos jugadores como Collantes, Chus, Diego López o Gutiérrez y que hace buen fútbol, pero no le están acompañando los resultados. Tenemos que ir con cuidado porque, además, a nosotros los equipos de la parte baja de la tabla son los que más daño nos han hecho".

El entrenador industrialista manifiesta igualmente que "durante la semana he frenado la euforia. Ganamos al líder en un buen partido, pero todavía no hemos conseguido nada y así se lo he transmitido a los chavales, hay que tener los pies en el suelo, estos tres puntos son vitales y no podemos confiarnos. La categoría está muy bonita e igualada y todo cambia de una jornada a otra. Insisto, jugamos un partido trampa y toca salir concentrados y al doscientos por cien para sacarlo adelante".

El Guada, el domingo en Trebujena

Por su parte, el Guadalcacín, que está haciendo un gran tramo final de campaña, igual que la pasada temporada, rinde visita el domingo (18:00) en el Antonio Temblador al Trebujena, que tiene atada prácticamente la permanencia, ya que le saca once puntos al Chipiona a falta de quince. Los de David Navarro encadenan cuatro victorias consecutivas y tienen complicado alcanzar la cuarta plaza, pero las distancias son mínimas y su buen momento es prometedor. En estos momentos, sólo cuatro puntos le separan del Rota, que es cuarto con 42.