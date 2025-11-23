El Jerez Industrial sigue atascado en el Pedro Garrido y no pasa del empate ante el Taraguilla (1-1)

Cara y cruz para los dos equipos de jerezanos de la Primera Andaluza de Cádiz que han comeptido este domingo, ya que y Guadalcacín ha aplazado su compromiso contra el Rota al próximo miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas. El Jerez Industrial continúa atascado como local, sigue sin vencer y en esta oportunidad no pudo pasar del empate a uno frente al Taraguilla. Mientras, el Xerez DFC B confirmó en el Manuel Bernal contra la UD Roteña que está en pleno proceso de crecimiento, se impuso por 1-3 y suma tres fechas sin perder.

El cuadro blanquiazul regresaba al Pedro Garrido tras dos derrotas consecutivas ante Rayo Sanluqueño y Barbate con la ilusión de romper su dinámica negativa como local, pero no pudo ser. Una vez más se le atragantó su campo y se tuvo que conformar con otra igualada a uno ante un rival que atraviesa un buen momento y encadena ocho jornadas sin perder.

La primera parte fue equilibrada, a pesar de los intentos de los industrialistas por desequilibrar la balanza. El meta del Taraguilla se lució para despejar una buena acción de los locales, pero se le escapó y no acabó dentro de milagro a los dos minutos. En el 25', el centrocampista Juanjo probó fortuna y su lanzamiento se le escapó fuera por poco después de un saque de esquina. Con tablas se llegó al descanso.

El segundo acto arrancó de una forma totalmente diferente. El Jerez Industrial necesitaba el triunfo, salió con una marcha más y se adelantó en el marcador a los 55 minutos con una diana de cabeza de Álex Valero tras un centro de Juanca. Con el resultado a favor, el combinado de Nono Prado estaba obligado a amarrar los puntos y no dejar escapar lo que tanto trabajo le había costado conseguir, pero sólo diez minutos más tarde (66') el combinado campogibraltareño ponía las tablas por mediación de Yahaya.

Regresaban los fantasmas del pasado y el equipo blanquiazul quería pero no podía. Otros dos puntos que vuelvan de Jerez ante un adversario que ya suma ocho fechas sin perder. Los de Nono continúan con sus registros negativos como local y no terminan de lograr ese ansiado primer triunfo. Se quedan en la mitad de la tabla y se alejan de la zona de play-off.

El filial confirma su reacción (1-3)

Mientas, el Xerez DFC B acudía hasta el Manuel Bernal Sáchez-Romero para enfrentarse a un combinado rojillo que acumulaba ocho encuentros sin ganar, con seis derrotas y dos empates, y confirmó la mejoría que inició hace dos semanas en el Virgen del Carmen contra el Puerto Real. Ganó por 0-2 y suma siete puntos de los últimos nueve, ya que en La Granja el pasado domingo fue capaz de plantar cara al líder Rayo Sanluqueño y empató a dos.

Los de Francis con el paso de los minutos en la primera mitad se asentaron sobre el verde y al filo del descanso consiguieron una diana de las llamadas psicológicas. Juanca Garcés hizo el 0-1 (40') y con esa ventaja se llegó al intermedio, que dio paso a un segundo tiempo intenso y mucho más movido que el primero. La Roteña empató en el 68' con un tanto de Álex Granados y le complicaba las cosas a un filial que no bajó la guardia y se adelantó nuevamente poco después con otro tanto de Garcés, que hacía un doblete. 1-2. Minuto 79. La nueva ventaja dio oxígeno a los xerecistas, que en los minutos finales (89') hicieron el 1-3 definitivo. En esta ocasión le puso su firma a la diana Alberto Navarro. Los azulinos acumulan 15 puntos y pasito a paso se van acercando a la mitad de clasificación, mientras los de Alberto Orellana, que fue expulsado, siguen hundiéndose en la cola de la tabla.