El Taraguilla, nueva oportunidad para que el Jerez Industrial se estrene en el Pedro Garrido

Jerez Industrial y Xerez DFC B son los dos equipos jerezanos de la Primera Andaluza que juegan este domingo en la duodécima jornada de liga, mientras que el encuentro que deben afrontar Rota y Guadalcacín ha quedado aplazado al próximo miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas. Los industrialistas reciben este domingo a las 12 horas al Taraguilla en el Pedro Garrido, mientras que el filial xerecista rinde visita al la UD Roteña en el Manuel Bernal (12:00).

Los blanquiazules no atraviesan un buen momento y suman dos derrotas consecutivas y tres en los últimos cinco encuentros, mientras que los campogibraltareños acumulan siete jornadas sin perder y serán un duro examen para el único equipo de la categoría que aún no conoce la victoria como local. En efecto, el Industrial presenta unos números muy pobres en casa con tres empates y dos derrotas en los cinco encuentros que ha disputado. Esta dinámica contrasta con su buen rendimiento a domicilio (cuatro victorias), pero indudablemente toca ya darle una alegría a los aficionados en forma de triunfo.

A priori, el Taraguilla será un duro combatiente, no pierde desde la cuarta jornada en casa del Ciudad de Cádiz y desde entonces ha conseguido cuatro triunfos y tres empates, los dos últimos de manera consecutiva contra Rota y Chiclana B. No obstante, los taraguillenses no saben lo que es ganar a domicilio y los dos puntos obtenidos lejos de su campo fueron en la misma localidad: Rota. En la clasificación, los jerezanos marchan décimos con 15 puntos, a cuatro de la quinta plaza que da derecho a jugar el play-off de ascenso, mientras que el Taraguilla tiene una unidad más.

Por su lado, el Xerez DFC B tiene una salida a priori asequible a casa de una UD Roteña que esta temporada lo está pasando realmente mal en este primer tramo liguero. Los rojillos son penúltimos con 5 puntos, a 7 precisamente de un Xerez DFC B que marca la permanencia y que no puede confiarse. El cuadro roteño acumula cuatro derrotas consecutivas y sólo ha obtenido un triunfo hasta el momento, en la segunda jornada contra el Chiclana B. Desde entonces, sólo ha sumado dos puntos de 24 posibles.

El equipo de Francis, por su parte, lleva dos partidos seguidos puntuando, con la victoria 0-2 en casa del Puerto Real y el empate in extremis ante el líder Rayo Sanluqueño, que hasta la pasada semana había sumado todos los puntos posibles a domicilio. El cuadro jerezano quiere dar un nuevo paso adelante en su pelea por la permanencia y terminar de hundir a un rival que está obligado a reaccionar ya si no quiere bajar de categoría.