El Jerez Industrial supera al Trebujena y sigue arriba (2-1)

El Jerez Industrial se ha impuesto al Trebujena este domingo en el partido de la cuarta jornada de liga de la Primera Andaluza gaditana. Los de Bruno Herrero han superado al conjunto de la ciudad del mosto por dos goles a uno con un doblete de Dani Herrera, Kevin fallaba un penalti en la primera mitad aún con el cerocerismo en el electrónico y en la última jugada del partido recortó distancias el conjunto visitante. Los jerezanos suman 10 puntos en las cuatro primeras jornadas y están empatados en cabeza con la Roteña, nuevo líder tras golear 4-0 al Chipiona.

Los blanquiazules afrontaban un complicado partido en el Pedro Garrido ante un Trebujena que siempre compite y pone difíciles las cosas. Salieron con las ideas claras los de Bruno Herrero y Dani Herrera, nada más arrancar el choque, tuvo la primera ocasión, pero su disparo se marchaba a las manos del meta visitante. En la siguiente acción destacable, el colegiado señaló penalti en una falta a Manu Rojas. Kevin tomómla responsabilidad, pero fallaba el lanzamiento.

Tocaba seguir remanando, aunque al Trebujena le anulaban un gol por fuera de juego y Kevin remataba por encima del larguero. Hasta que mediada la primera mitad Dani Herrera no faltaba a su cita con el gol. El delantero dispara al palo, el rechace le venía a Alberto Fernández, quien cedía de nuevo al delantero, que esta vez no fallaba haciendo el 1-0. En la segunda mitad, el Industrial doblaba su ventaja con otro tanto de Dani Herrera. Juan Chaves probó fortuna desde lejos, el portero no atajó y el rechace lo aprovechaba el 'killer' industrialista para llevar el 2-0 y la trasquilidad a la grada elevando por encima del meta.

Los industrialistas embotellaban por momentos al Trebujena y tuvieron un par de buenas ocasiones para colocar el tercero, aunque Samu Fernández tuvo una buena intervención para evitar el 2-1. Bruno movió el banquillo e incluso dio paso a Portela por el meta titular. El Industrial perdonaba el tercero en un cuatro contra uno y en la última jugada del partido el Trebujena hacía el 2-1, aunque el árbitro ni siquiera dejó sacar de centro. La próxima semana, visita al CD Rota en uno de los duelos más importantes de la quinta jornada.

Por su parte, el Guadalcacín ha sufrido la segunda derrota consecutiva cayendo 3-1 en el José del Cuvillo contra el Racing Portuense. Tras una primera mitad sin goles aunque con tres buenas ocasiones para los locales, el Racing hacía el 1-0 desde el punto de penalti con un tanto del exguadalcacileño Javi Tamayo, que también rubricó el 2-0 a diez minutos del final. El Guadalcacín no se rindió y acortó distancias en el 90' y se lanzó al ataque en busca del empate, pero lo que llegó fue el 3-1 en un contragolpe que llevó la firma de Montalvo.