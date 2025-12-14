El Jerez Natación Máster brilla con luz propia en el Campeonato de Europa
Ismael Aguado hace historia con dos medallas, un bronce y una plata, continentales en las pruebas de 50 y 200 braza
El club jerezano logra 11 diplomas y 15 nadadores se sitúan dentro del Top Ten
Aguado conquista Europa para el Natación Jerez Máster
El Jerez Natación Master ha conquistado tierras polacas, de la que ha vuelto con un bagaje histórico en su participación en los Campeonatos de Europa de piscina corta celebrados en Lublin, logrando dos medallas, 11 diplomas y situando a 15 nadadores en el Top 10 del evento.
Seis deportistas aportó a la convocatoria el Jerez Master tras la inoportuna y lamentada baja de Marcos Fernández, sin duda, una de las bazas más importantes de los jerezanos. Los de Luismi Sánchez e Iván Franco sacaron lo mejor de sí mismos y obtuvieron dos medallas, de la mano de un inconmensurable Ismael Aguado, en 50 y 200 braza, y unos resultados grupales sencillamente espectaculares: 11 diplomas europeos (entre los 8 mejores) y 15 top ten europeos, dejan un sabor de boca magnífico para lo que viene de piscina corta: el Nacional en Castellón y el Andaluz en Málaga donde los jerezanos se juegan media temporada.
El técnico jerezano Luismi Sánchez valoraba con satisfacción los resultados obtenidos en Polonia: "Seguimos creciendo como club en citas internacionales, han estado muy bien y se han preparado mucho, sentando las bases para lo que viene. Tiene mucho mérito pagarse ellos todo y que se traigan a Jerez estos resultados. Las medallas, los diplomas y cada actuación personal han sido celebradas en el club con mucho entusiasmo, había mucho nivel. Ahora hay que centrarse en las competiciones de nuestro país, vienen meses de mucho trabajo pero esperemos que bonitos, queremos seguir siendo la referencia".
Palmarés
800 libres
- Ale Ayala 10°
- David Huertas 7°
50 braza
- Ismael Aguado 3° BRONCE
- Eugenio Madrigal 5°
- Mercedes Mora 9°
200 libres
- David Huertas 13º
100 braza
- Ismael Aguado 5º
- Eugenio Madrigal 9º
- Mercedes Mora 12º
200 espalda
- David Huertas 5º
4x50 estilos masculino
- David Huertas, Eugenio Madrigal, Ismael Aguado, Alejandro Ayala, 8º
200 braza
- Ismael Aguado 2º (PLATA)
- Ale Ayala 9º
- Mercedes Mora 12º
100 espalda
- David Huertas 6º
400 Libres
- David Huertas 7º
200 mariposa
- Silvia Báez 7º
200 estilos
- Silvia Báez 5º
