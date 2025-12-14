El Jerez Natación Máster brilla con luz propia en el Campeonato de Europa

El Jerez Natación Master ha conquistado tierras polacas, de la que ha vuelto con un bagaje histórico en su participación en los Campeonatos de Europa de piscina corta celebrados en Lublin, logrando dos medallas, 11 diplomas y situando a 15 nadadores en el Top 10 del evento.

Seis deportistas aportó a la convocatoria el Jerez Master tras la inoportuna y lamentada baja de Marcos Fernández, sin duda, una de las bazas más importantes de los jerezanos. Los de Luismi Sánchez e Iván Franco sacaron lo mejor de sí mismos y obtuvieron dos medallas, de la mano de un inconmensurable Ismael Aguado, en 50 y 200 braza, y unos resultados grupales sencillamente espectaculares: 11 diplomas europeos (entre los 8 mejores) y 15 top ten europeos, dejan un sabor de boca magnífico para lo que viene de piscina corta: el Nacional en Castellón y el Andaluz en Málaga donde los jerezanos se juegan media temporada.

/ El 4x50 masculino formado por David Huertas, Eugenio Madrigal, Ismael Aguado, Alejandro Ayala fue octavo.

El técnico jerezano Luismi Sánchez valoraba con satisfacción los resultados obtenidos en Polonia: "Seguimos creciendo como club en citas internacionales, han estado muy bien y se han preparado mucho, sentando las bases para lo que viene. Tiene mucho mérito pagarse ellos todo y que se traigan a Jerez estos resultados. Las medallas, los diplomas y cada actuación personal han sido celebradas en el club con mucho entusiasmo, había mucho nivel. Ahora hay que centrarse en las competiciones de nuestro país, vienen meses de mucho trabajo pero esperemos que bonitos, queremos seguir siendo la referencia".

Palmarés

800 libres

Ale Ayala 10°

David Huertas 7°

50 braza

Ismael Aguado 3° BRONCE

Eugenio Madrigal 5°

Mercedes Mora 9°

200 libres

David Huertas 13º

100 braza

Ismael Aguado 5º

Eugenio Madrigal 9º

Mercedes Mora 12º

200 espalda

David Huertas 5º

4x50 estilos masculino

David Huertas, Eugenio Madrigal, Ismael Aguado, Alejandro Ayala, 8º

200 braza

Ismael Aguado 2º (PLATA)

Ale Ayala 9º

Mercedes Mora 12º

100 espalda

David Huertas 6º

400 Libres

David Huertas 7º

200 mariposa

Silvia Báez 7º

200 estilos