El Jerez Máster, rey de España en Castellón

Los mejores de la historia. Siete años ha tardado el Jerez Natación Máster en reinventarse y reventar todos los guarismos por equipos en la natación máster española. Atrás quedan los 14 títulos nacionales obtenidos por el mismo cuerpo técnico en el Club Natación Jerez, que cede el honor a otra entidad de la ciudad en el palmarés oficial de la Real Federación Española de Natación (RFEN). Y es que los de Luismi Sánchez e Iván Franco, escoltados en labores técnicas por el tridente Julio Valle, Germán Monreal y Fátima Moriana salieron a las espectaculares piscinas de Castellón poseídos y con la energía y la motivación de solucionar la papeleta por la vía rápida. Y vaya si lo hicieron. Ya suman quince títulos nacionales.

El internacional Boris Pallarés y el olímpico Javi Núñez se saludan tras una victoria en relevos.

En un Campeonato de España Máster con 1.302 nadadores y 169 equipos, hasta la última prueba no se decidió (y dramáticamente) el pódium. Los jerezanos, liderados por la dupla joven Donoso y Marín (récord nacional para este último en 100 libres) no querían ni sorpresas ni descalificaciones. El ritmo impuesto en cada prueba y categoría por parte del club jerezano era más que suficiente para mantener una ventaja que permitiera mirar el nacional con optimismo.

Por abajo, hasta 15 clubes peleaban punto a punto por el pódium, en uno de los nacionales más igualados del puesto 2º al 15º, que se recuerdan. A la fiesta se unía Ute Hasse, a escasas centésimas de un récord mundial, y que fue nombrada mejor nadadora de la temporada en su categoría por parte de la Federación Española.

Ute Hasse, mejor nadadora de la temporada.

129 medallas

Con unas piscinas abarrotadas durante 4 días, los jerezanos mostraron, además de calidad y fortaleza, mucho oficio e intensidad. Y lo han logrado obteniendo 129 medallas, 52 de oro, 42 de plata y 35 de bronce. Ni más ni menos.

Además, el evento sirvió para que el club levantara otro título más, el Nacional de Aguas Abiertas de Sevilla celebrado el pasado mes de mayo, y donde un error tecnológico llevó el arbitraje al VAR. María Luisa Delgado, Dani Leal, Carmelo Lizarraga, Idoia Moneo, Álvaro Bernal, Lola Polonio, Miguel Ángel Becerra y Almudena Borrego fueron los capitanes del club en las dos entregas de trofeos, donde Jerez Natación Máster se trae 6 entorchados.

A falta de Germán Monreal, que volvió el sábado a Jerez, el cuadro técnico habitual.

"Estaba convencido de que estos nadadores nos llevarían a lo más ato" — Alejandro Ucha - Presidente del Jerez Máster

Alejandro Ucha, presidente de Jerez Máster, no podía evitar la emoción a pie de piscina tras el triplete -campeón en la general, en categoría masculina y femenina- y el 15º título: "Ya dije que esta temporada venía bonita, veo el trabajo día a día y estaba convencido de que estos nadadores nos llevaban a lo más alto. Si algo tenemos claro es que el esfuerzo debe ser el mantener este grupo de deportistas tan comprometidos. Hemos ido superando una a una todas las complicaciones y hemos nadado como si fuera la última vez, dándolo todo. Enhorabuena a los técnicos, exprimen cada posibilidad y se anticipan a todo".

"La respuesta que han dado es mayúscula, no podemos estar más contentos" — Luismi Sánchez - Entrenador del Jerez Máster

Por su parte, Luismi Sánchez no ocultaba su alegría tras el comportamiento del equipo en competición y lanzaba un mensaje que el club quiere que cale: "Siempre quieren más respetando al rival, es un grupo muy sano y con mucha ambición. Tenemos la obligación y la responsabilidad de sacar el máximo posible a este grupo único. Habrá un día en el que no será posible. La respuesta que han dado es mayúscula, no podemos estar más contentos".

Y es que los técnicos jerezanos aglutinan en total nada más y nada menos que 29 títulos nacionales desde 2006.

Almudena Borrego y Alvaro Bernal, capitanes jerezanos, radiantes en el pódium.

Clasificación General

1º Jerez Natación Máster, 4.569 puntos

2º Valenciano, 1.805

3º Tenerife Máster, 1.761

4º Monteverde Toledo, 1.743

5º C.N. Cuatro Caminos, 1.555

Equipo de relevos joven e importantísimo, integrado por Carla Martí, Juampa Marín, Anna Aída Martí y Leo Donoso.

Clasificación general masculina

1º Jerez Natación Máster, 2.176 puntos

2º Tenerife Máster, 972

3º Alcobendas, 919

4º C.N. Cuatro Caminos, 906

5º Valenciano, 842

Celebración del triunfo de uno de los relevos femenino, con Moriana, Alcaine, Marín y Braña.

Clasificación general femenina

1º Jerez Natación Máster, 2025 puntos

2º Monteverde Toledo, 1.151

3º Mediterráneo Valencia, 861

4º Tenerife Máster, 655

5º Fanatic Castellón, 634