La jerezana Lucía Pérez, subcampeona del FIP Bronze de pádel disputado en Qatar

Lucía Pérez y María Portillo han acabado subcampeonas del FIP Bronze de pádel disputado en Doha (Qatar) el pasado fin de semana tras caer en la final contra la pareja formada por las nerlandesas Rosalie Van der Hoek y Marcella Koek en un partido muy dispuutado que se decidió en el tercer set. El primero caía del lado de la pareja-jerezana/sevillana por 6-3, el segundo fue para las 'oranges' por el mismo resultado y el tercero y definitivo decídía (6-0).

El camino de Lucía Pérez -número 112 del mundo- y María Portillo (90), que partían como cabezas de serie número 2, comenzaba en la ronda de 1/16 de final frente a Tatyana Kutulaeva y Lisa Blake, a las que vencieron por 6-2 y 6-0. En cuarto de final, hubo enfrentamiento español contra Patricia Román y Ángela Lorenzo, con un marcador de un doble 6-4. Claudia Manzanares y Jessica Lucinda Palma esperaban en semifinales, ganando la pareja formada por Lucía Pérez y María Portillo por 6-4 y 6-2.

Lucía Pérez ha alcanzado esta temporada las finales de otros dos campeonatos, el FIP Bronze de Hong Kong el pasado marzo y el FIP Bronze de Cordenons (Italia); así como las semifinales de Manila y Finlandia dentro del circuito Bronze y de Dezhou (China), Manila y Reunion Island (Francia) del FIP Silver.

La jerezana ha agradecido a sus patrocinadores -Abaceria Garcia Delgado, Grupo Ansan, Reset Nutrition y Beiman Jerez- el apoyo constante que recibe de ellos para poder seguir en la elite del pádel internacional.