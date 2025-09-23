La jerezana Paula Cuevas, número 1 del Circuito Rafa Nadal

La jerezana Paula Cuevas, que desde hace unas semanas ha marchado junto a su padre Javier Cuevas a la Academia de Tenis de Juan Carlos Ferrero (entrenador de Carlos Alcaraz), afrontará como cabeza de serie número uno el Másters del Circuito Rafa Nadal después de hacerse con la victoria en la última prueba del torneo, que se ha celebrado en las pistas El Cortijo en Gran Canaria.

La joven tenista de 12 años mantiene una meteórica y constante progresión y a sus importantes logros de los últimos tiempos añade ahora llegar a la fase final del prestigioso torneo que lleva el nombre del mejor deportista español de todos los tiempos y ganador de 22 Grand Slam.

Cuevas partía como primera cabeza de serie en la cita grancanaria y en primera ronda superaba a la local Sofía Clemente por 6-0 y 6-1. En cuartos de final la esperaba la canaria-rumana María Sofian, encuentro que ganaba 6-0 y 6-2, alcanzando las semifinales y teniendo como rival a la rusa Amanda Makreckaja, a la que endosó un doble rosco (6-0).

La final la disputaron las dos primeras cabezas de serie, ya que por el otro lado del cuadro Marina Ruiz también fue pasando rondas con facilidad. El partido definitivo no defraudó y tuvo alternativas y buen tenis. Cuevas se hacía con la primera manga por 7-5, perdía el segundo por 1-6, reponiéndose en el tercero para llevárselo por 10-5.

¿Qué es el Rafa Nadal Tour?

El Rafa Nadal Tour by Santander es un circuito juvenil de tenis que nació en 2014 impulsado por el tenista mallorquín y a beneficio de la Fundación Rafa Nada. De celebración anual, incluye las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, tanto femeninas como masculinas. Se creó con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa. Así, en cada uno de los torneos se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo de fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo.

Del 6 al 9 de noviembre se celebrará el master en Mallorca (Rafa Nadal Academy by Movistar), en el que participarán los siete primeros clasificados del ranking del circuito de las categorías sub-12 y sub-14, así como los 6 primeros de sub-16. Además, participarán los cuatro ganadores del “Trofeo de valores” (dos de categoría sub-12 y dos de categorías sub-14).