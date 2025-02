Paula Cuevas, la gran triunfadora del Rafa Nadal Tour by Santander de Sevilla

Paula Cuevas no para de ganar y de crecer como tenista. Si la jerezana se imponía hace unos días en el Marca Challenge by Wilson y es la actual campeona del Vanguard Stars en categoría sub-12, ahora se ha llevado un nuevo torneo a su palmarés, ni más ni menos que la prueba del Circuito Rafa Nadal Tour by Santander que se ha disputado en las pistas del Club Río Grande de Sevilla, colocando su nombre en lo más alto del torneo más prestigioso del país.

La jerezana, que partía como cabeza de serie número 3, ha dado buena cuenta de María Marín (6) en una final que ha ganado por un doble 6-2. Cuevas tuvo ya un dificilísimo escollo en su estreno en el campeonato enfrentándose a María Serrano, número 4 del ránking nacional. En un extraordinario partido, la tenista local se imponía 6-4 y 6-3 y pasaba a octavos de final, teniendo que enfrentarse a Carla Nicolau, a la que derrotaba claramente por 6-0 y 6-1.

En cuartos de final, Paula Cuevas se medía a Natali Basilashvili. El primer set estuvo igualadísimo y se decantó del lado de la jerezana por 7-5. El segundo no tuvo color y el 6-0 la situaba en semifinales por la parte baja del cuadro. La siguiente rival era Ariadne Puente, cabeza de serie número 2, a la que derrotaba por un doble 6-1 plantándose en la final sin ceder un set.

Alzando el trofeo de campeona.

Por el otro lado del cuadro, María Marín fue avanzado rondas aunque le costaba bastante más sacar adelante sus partidos. En dieciseisavos superaba a Irene Torres 7-5, 3-6 y 10-8 en uno de los mejores partidos del torneo. En octavos ganaba a Feiya Suo por 7-5 y 6-3 y en cuartos a Marta Carpe en otro partido a tres sets: 6-3, 4-6 y 10-3. En semifinales, otro duro partido contra Carlota Rigot (5), a la que derrotaba por 6-4, 1-6 y 10-2.

El Rafa Nadal Tour

El Rafa Nadal Tour by Santander es un circuito juvenil de tenis solidario que nació en 2014 impulsado por el campeón mallorquín tenista y a beneficio de la Fundación Rafa Nadal. De celebración anual, incluye las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, tanto femeninas como masculinas. Creado con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa, en cada uno de los torneos se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo de fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo.

El Rafa Nadal Tour by Santander 2025 hace parada este año en Barcelona (RCT Barcelona – 1899), Mairena del Aljarafe (Club Río Grande), Valldoreix-Barcelona (Club Esportiu Valldoreix), Alicante (Club Atlético Montemar), Majadahonda (Club Internacional de Tenis), Bilbao (Real Club Jolaseta) y Gran Canaria (Cortijo Club de Campo).

La tenista jerezana posa antes de jugar uno de sus partidos.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se celebrará el Máster en la Rafa Nadal Academy by Movistar de Mallorca, en el que participarán los siete primeros clasificados del ránking del circuito de las categorías sub-12 y sub-14, así como los cuatro primeros sub-16. Además, participarán los cuatro ganadores del Trofeo de valores, dos de categoría sub-12 y dos de categorías sub-14.

Cabe también destacar que los campeonatos de España alevín, infantil y cadete, impulsados por la RFET, puntúan para el ránking del circuito. Por lo que los jugadores de cada uno de estos torneos, sumará los puntos según la ronda conseguida.