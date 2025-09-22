Jerezana SAPSA se une al Club Balonmano Jerez como patrocinador oficial de todos sus equipos

El tiempo
La empresa Jerezana SAPSA, referente en su sector y comprometida con el desarrollo de la comunidad local, se convierte en nuevo patrocinador oficial del Club Balonmano Jerez, apoyando a todos sus equipos durante la temporada 2025-2026. Este acuerdo refleja la firme apuesta de Jerezana SAPSA por el fomento del deporte base y el talento local, respaldando una disciplina que forma parte del tejido deportivo de la ciudad.

Gracias a esta colaboración, el club podrá seguir creciendo en recursos, formación y visibilidad, consolidándose como un pilar fundamental del balonmano en la provincia. “El apoyo de empresas como Jerezana SAPSA es clave para seguir impulsando nuestro proyecto deportivo y social. Compartimos valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso con Jerez”, ha declarado la directiva del club durante el acto de presentación del patrocinio.

Por su parte, representantes de Jerezana SAPSA han señalado que esta unión “responde a nuestro compromiso con el entorno, apoyando a instituciones que, como el Club Balonmano Jerez, trabajan incansablemente por construir una sociedad más activa, saludable y unida a través del deporte”.

La imagen corporativa de Jerezana SAPSA estará presente en las equipaciones de todos los equipos del club, así como en sus diferentes canales de comunicación y eventos deportivos. Los aficionados pueden seguir todas las novedades del Club Balonmano Jerez en Instagram a través de su cuenta oficial.

