Las jerezanas Isabella Ramos y Marina Muñoz, bronce en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Infantil de Conjuntos

En un fin de semana repleto de emociones en el Movistar Arena de Madrid, las gimnastas jerezanas Isabella Ramos y Marina Muñoz han escrito una nueva página de gloria para el deporte de la provincia. Junto a sus compañeras Carmen López, Carlota Baro y Helena Domínguez, el conjunto absoluto infantil del Club Gimnasia Chiclana se ha colgado una ansiada medalla de bronce en el Campeonato de España de Conjuntos Iberdrola de Gimnasia Rítmica, el máximo nivel competitivo de esta disciplina en el panorama español. El torneo, celebrado entre el 3 y el 6 de diciembre en la capital de España, ha reunido a más de 1.070 gimnastas procedentes de 101 clubes de 17 federaciones autonómicas, convirtiendo este campeonato en un verdadero epicentro de la excelencia de esta modalidad deportiva. En ese contexto de exigencia y competencia, el equipo del Club Gimnasia Chiclana supo mantener la compostura y demostrar por qué es una de las grandes promesas del panorama deportivo andaluz.

Desempeño regular y de precisión

Con dos pases magistrales, en los que primó la regularidad casi absoluta y una ejecución técnica impecable, las cinco gimnastas del cuadro chiclanero consiguieron situarse en el tercer puesto de la clasificación general, sellándose así una medalla de bronce que refleja meses de sacrificio, disciplina y trabajo diario. Su actuación fue lo suficientemente sólida como para permitirles avanzar a la final por aparatos del sábado, ampliando así su participación en una competición de semejante calibre.

El Club Gimnasia Chiclana se colgó también hace unas semanas el bronce en el Campeonato de Andalucía.

Terceras en el Andaluz

El logro en Madrid no es un hecho aislado, sino la culminación de una temporada extraordinaria para este conjunto. Apenas semanas atrás, las mismas gimnastas consiguieron también el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía, que les dio el pase a la competición nacional, consolidando así su posición como uno de los mejores equipos de su categoría a nivel regional. Ambos podios refrendan el excelente trabajo desarrollado por el cuerpo técnico chiclanero y la dedicación inquebrantable de unas deportistas que compaginan su pasión por la gimnasia rítmica con sus responsabilidades académicas. Es esta una victoria conjunta en la que confluyen el esfuerzo individual, el apoyo del club, la dedicación de los técnicos y el respaldo de unas familias que confían en estos proyectos deportivos.

Mirada al futuro

Con esta nueva medalla en su palmarés y la experiencia acumulada en la máxima competición nacional, Isabella Ramos, Marina Muñoz y sus compañeras del Club Gimnasia Chiclana han demostrado tener todas las herramientas para seguir creciendo. Sus trayectorias en la gimnasia rítmica continúan y en Madrid, bajo los focos del mejor escenario posible, escribieron un nuevo capítulo de una historia deportiva que Jerez seguirá con admiración y orgullo.