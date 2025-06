El jerezano Antonio Vadillo pone nota a la temporada del Palma Futsal

La temporada para el jerezano Antonio Vadillo y su Palma Futsal, triple campeón de Europa, acabó hace unos días con la eliminación de los baleares por el FC Barcelona, clasificado para la final de Primera División que disputa frente al Jimbee Cartagena y que colocaba el 1-0 de la serie este pasado martes.

El conjunto mallorquín, segundo clasificado en la temporada regular, eliminaba al Osasuna Magna en cuartos de final ganando los dos partidos y en semifinales vencía en el primero de ellos al Barça por 4-2, pero perdía tanto en el Palau como en el tercero en Son moix por idéntico marcador: 4-2, quedando otro año más por cumplir el sueño del primer título nacional.

Y es que el Palma Futsal tiene cinco galardones internacionales, tres Champions -el único equipo en toda la historia de la competición que los ha logrado de forma consecutiva- y dos Intercontinentales, pero se sigue resistiendo el premio en España: eliminado en semifinales de liga y derrota en la final de la Copa de España contra el Peñíscola.

Pese al palo sufrido hace unos días contra el Barça y a la hora de hacer balance, Antonio Vadillo caifica la temporada de su equipo como "una de las más especiales de mi carrera. Los jugadores me han regalado quizás una de las mejores temporadas que he vivido en la élite, y son ya unas cuantas. He disfrutado muchísimo", afirma el técnico jerezano, que renovaba por el equipo balear hace unas semanas.

El entrenador del Illes Balears ha señalado que "cuesta mucho jugar tres finales en una temporada, más dos semifinales y un segundo puesto en la liga regular. Nos queda la sensación de que podríamos haber apurado un poco más en alguna competición porque lo tuvimos cerca, pero así es el deporte. A veces los detalles te favorecen y otras veces no. Esta temporada hemos demostrado que el Palma está para pelear por todo. Nos despedimos, sí, pero con la sensación de que el futuro volverá a darnos grandes alegrías", explicaba en una rueda de prensa ofrecida junto a José Tirado, director deportivo de la entidad.

El técnico ha recalcado la importancia de mantenerse entre los mejores y seguir insistiendo porque "hay que estar en esa sala, llamando a la puerta. Y estoy convencido de que si seguimos en esta línea, la puerta del título nacional se abrirá. Me apena terminar la temporada por no poder seguir disfrutando de este equipo. Hemos vivido noches mágicas y la relación diaria ha sido excelente. Cuando el grupo te transmite tanto, entrenar se convierte en un placer", ha comentado.

Por último, ha agradecido a la afición su apoyo incondicional durante toda la temporada. "Tengo que agradecer a Son Moix, a nuestra gente, todo el afecto que mostró al equipo. Ver cómo se despedía a los jugadores después del partido del viernes fue emocionante".