El jerezano Antonio Vadillo, tres veces campeón del mundo con Palma Futsal

Antonio Vadillo sigue haciendo historia con el Palma Futsal. El equipo que entrena el técnico jerezano se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeón del mundo tras vencer en la final de la Copa Intercontinental al CA Peñarol por cuatro goles a dos en un partido que, por primera vez, se ha disputado en el Municipal Son Moix de Palma de Mallorca.

El Illes Balears Palma Futsal disputaba la final mundial como campeón de Europa, título que conseguía -por tercera vez consecutiva- ante el Kairat Almaty (9-4) el pasado mes de mayo. El encuentro arrancaba con los locales marcando un ritmo alto, llegando las primeras ocasiones en botas de Fabinho, Ernesto y Mario Rivillos. Este último abría el marcador a los siete minutos de encuentro con un disparo que enviaba el balón a la esquina inferior de la portería uruguaya.

Charuto estuvo cerca de colocar el 2-0 en el marcador finalizando un contraataque pero su disparo no iba entre los tres payos. El aluvión de ocasiones del Palma Futsal obligó a que Diego D’Alessandro solicitara tiempo muerto. Y surtió efecto pues Luan Muller tuvo que intervenir para evitar el empate uruguayo; y antes de llegar al ecuador de la final, Lucão estrellaba un balón en el palo tras una buena jugada individual.

En la segunda mitad, a pesar del buen inicio de los de Vadillo, el campeón sudamericano empataba el partido por medio de Paroldo. El campeón europeo reaccionó con rapidez y con una doble ocasión: Charuto se encontró con Fernández y Deivão no encontró portería. Aparecieron de nuevo Mario Rivillos y Paroldo para hacer el 2-1 y el 2-2 respectivamente.

Lucas Machado anotaba para Palma el tercero a tres minutos del final y sobre la bocina y con Peñarol jugando de cinco, llegaba el cuarto de los locales tras recuperar Ernesto en cancha propia y lanzar a portería vacía. Tercer título intercontinental de Palma y sexto del palmarés junto a las tres Champions seguidas. Antonio Vadillo sigue escribiendo con letras de oro la historia del conjunto mallorquín.