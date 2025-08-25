El jerezano Pablo Llamas planta cara a Carreño pero pierde y se despide del US Open

Pablo Llamas ha puesto fin a su aventura en el US Open. El jerezano, después de una 'qualy' perfecta, en la que ganó sus tres partidos, se estrenaba en el cuadro final ante el experimentado asturiano Pablo Carreño Busta, le plantó cara y le hizo sufrir, especialmente en los dos primeros sets, pero finalmente perdió por 7-6 (9-7), 6-4 y 6-2 en dos horas y 26 minutos en la Pista 6 del Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Enorme igualdad en la primera manga, en la que el jerezano, número 361 del Raking ATP, forzó la 'muerte súbita', disfrutando incluso de una bola de set. Hasta ese momento, los dos mantuvieron su servicio, mostrando Llamas una gran entereza en los momentos más delicados, como en el cuarto juego, en el que tuvo que superar tres bolas de pérdida de saque.

El tenista formado en las pistas del Club Nazaret, con un juego sólido, nunca se entregó y provocó un 'tie-break' en el que tuvo que superar un 4-0 en contra. Poco a poco, se agarró a la pista y volteó el marcador hasta el 6-5 a su favor -bola de set- al resto. Ahí se esfumó la posibilidad de adelantarse en el choque, ya que Carreño, número 137 ahora en el Ranking ATP, se rehizo y acabó imponiéndose por 9-7.

La pérdida del saque por parte de Llamas en el primer juego del segundo set marcó el devenir de esta manga, que pudo ponerse aún más complicada en el quinto juego, en el que el jerezano salvó hasta tres bolas de break con 3-2 en contra. Cada jugador fue ganando su servicio -lance en el que Llamas tuvo claroscuros, con 5 aces y 4 dobles faltas-, hasta finiquitar el set Carreño por 6-4.

Menos historia tuvo la tercera, y a la postre última manga. Que comenzó de la misma manera que la segunda, es decir con rotura de servicio por parte de Carreño, que encarriló pronto la suerte de este set, máxime cuando en el quinto juego volvió a hacer el break colocándose 4-1. Aunque Llamas tiró de épica para evitar lo inevitable -salvó un punto de partido en el séptimo juego-, nada pudo hacer apuntándose la manga Carreño por 6-2, poniendo así fin a la participación, brillante sin duda, del jerezano en este US Open.

La igualdad fue enorme, mucho más de lo que dice el marcador. De hecho, el jerezano conectó más golpes ganadores que su rival, 32 por 30, pero cometió más errores no forzados (61 contra 42).

Carreño, semifinalista del torneo en 2017 y 2019, se medirá en segunda ronda con el estadounidense Ben Shelton, 6 del mundo, que este domingo se deshizo del peruano Ignacio Buse. Sigue adelante en la que es su undécima participación en Nueva York, mientras que Llamas debutaba tras superar en tres citas en la previa, ante el alemán Yannick Hanfmann, el estadounidense Andres Martin y al argentino Marco Trungelliti y era su segundo Grand Slam tras lograr el pasado mes de mayo alcanzar igualmente el cuadro final de Roland Garros.