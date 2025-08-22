El jerezano Pablo Llamas cumple su sueño y accede al cuadro final del US Open

Pablo Llamas lo ha conseguido. Ha cumplido su sueño americano después de quedarse a las puertas de lograrlo en la edición de 2023. El tenista jerezano formado en el Club Nazaret disputará su segundo Grand Slam, el primero fue Roland Garros el pasado mes de mayo, tras clasificarse para el cuadro final del US Open. No lo ha tenido fácil, pero ha ofrecido su mejor versión en los tres partidos de a previa y ya está entre los mejores del torneo estadounidense.

Llamas, de 22 años y 355 del ranking ATP, se ha impuesto al argentino Marco Trungelliti, un veterano de 35 años experto en este tipo de fases, con remontada incluida (6/3, 1/6 y 2/6) en una hora y cuarenta y siete minutos. Cedió el primer set, pero se superó en los dos siguientes y decantó la balanza a su favor con autoridad. El segundo set se lo llevó por un aplastante 1/6. Le salió todo y mostró todo su arsenal. En el tercero y definitivo, el jerezano nuevamente fue superior a un argentino que se hundió y que no pudo con el empuje de Llamas, que le hizo un contundente 2/6.

El jerezano, campeón de la Orange Bowl Sub'16 y de la Copa Davis Júnior, ha basado su gran triunfo en su seguridad con el primer servicio, con un 90% de efectividad, y ha ganado 82 puntos a un argentino al que lastraron en momentos puntuales las dobles faltas, cometió once por sólo dos del jerezano.

Ahora, ya espera rival, que conocerá en las próximas horas, una vez que finalicen todos los partidos de la fase previa. Para cumplir su sueño, además de ganar al argentino en la final, se impuso en el primer partido al experimentado alemán Yannick Hanfmann (1-6, 6-3, 6-4.), que se presentaba como el cabeza de serie número de la 'qualy' y en el segundo choque al norteamericano Andres Martin por un doble 6-4.