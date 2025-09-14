Ayuso y Almeida hacen "responsable" a Pedro Sánchez de que la violencia haya cancelado la Vuelta a España

La presidenta de la Comunidad de Madird, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la "kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros" cuyas protestas han acabado en la cancelación de La Vuelta Ciclista a España que concluía este domingo en la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho también responsable al presidente del Gobierno de que la violencia haya "vencido" al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital.

"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha lanzado la presidenta en sus redes sociales. Junto a este mensaje ha publicado un vídeo en el que se ve a una familia con niños corriendo alejándose mientras efectivos de la Policía Nacional les instaban junto a la organización de La Vuelta a abandonar el perímetro de Cibeles.

Por otro lado, en declaraciones en Cibeles, donde esperaba la llegada de los ciclistas, Almeida ha sostenido que es un día "tristísimo" porque Madrid "no se ha desbordado de manifestantes" sino que "Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura". "Se ha tirado ciclistas a la calzada, se les ha empujado a la calzada a varios ciclistas, se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso, que si pasaban, que tuvieran peligro para su integridad", ha señalado el alcalde, quien ha afeado que algunos vayan a celebrar lo sucedido "como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno".

En este punto, ha señalado que Sánchez es, a su parecer, "directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía". Asimismo, ha afeado al presidente sus "irresponsables declaraciones incitando a los manifestantes" sabiendo que la ciudad estaba "blindada" y que estaban "preocupados". Asimismo, ha mostrado su indignación con "la imagen" de la exministra de Igualdad, Irene Montero, "tratando de parar una carrera". "Se han juntado todos los sospechosos habituales: Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Arnaldo Otegi... Todos los sospechosos habituales se han juntado", ha trasladado visiblemente enfadado.

"Hoy la violencia ha vencido al deporte. Hoy los disturbios han vencido a una Vuelta Ciclista a España", ha trasladado, al tiempo que ha deslizado que los fallos en el dispositivo de seguridad hay que preguntárselos al delegado del Gobierno, Francisco Martín. Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.