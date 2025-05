Lamine Yamal, del 304 al infinito

Barcelona/La de Lamine Yamal es seguramente la gran aparición en el mundo del fútbol en los últimos años, por el desparpajo que ha demostrado dentro y fuera del campo, pero también por su capacidad para liderar un proyecto de tal calibre como es el del Barcelona aun siendo menor de edad.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugues de Llobregat, Barcelona, 13 de julio de 2007) ha aparecido en todos los grandes partidos del curso, fue la referencia del equipo en las semifinales de la Champions, donde el mundo del fútbol vio de lo que es capaz, como también en cada uno de los duelos ante el eterno rival.

En los cuatro grandes clásicos ante el Real Madrid, solventados con cuatro victorias del Barça, Lamine brilló. Marcó en el 0-4 en el Santiago Bernabéu en Liga; anotó en el 5-2 de la Supercopa y también en el 4-3 del último clásico. Solo se quedó sin marcar en la final de Copa del Rey (3-2), en la que repartió dos asistencias.

Pero más allá de los números, están las sensaciones. Leo Messi, en unas declaraciones a principios de temporada, lo tenía muy claro: "Tiene unas condiciones bárbaras y hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo".

El barcelonismo vive ilusionado, pero con cautela su aparición, y no quiere proclamar lo que se adivina, que Lamine destila sensaciones que se han visto anteriormente en Leo Messi, aunque sea muy pronto para compararlo y eso sean palabras mayores.

Lo único evidente es que con la misma edad, Lamine, el chico de Rocafonda, supera en todos los registros a Leo. Bueno, no solo a Messi, sino a cualquiera que se le ponga por delante en cuanto a precocidad.

"Si me quedo con uno por lo que hizo y por lo que puede hacer en el futuro, me quedo sin duda con Lamine, aunque en el fútbol dependes de ti, pero también de muchas cosas", insistió Messi en un pódcast reciente al ser preguntado sobre qué jugador le recordaba a él mismo de joven.

Y mientras Lamine, el chico que puso en el mapa mundial un pequeño barrio de Mataró, el de Rocafonda, con una celebración peculiar -formando con sus dedos el 304 con el que finaliza el código postal-, deja muy claro de donde viene, aunque no sepa hasta donde puede llegar.

"No me comparo con nadie, menos con Messi, que es el mejor jugador de la historia. Eso lo dejo para vosotros (los periodistas)", dijo en su primera comparecencia ante los medios. De eso solo hace un mes.

Aquel día habló de que no tiene miedo a nada ni a nadie: "El miedo lo dejé en el parque en Mataró, hace tiempo"; y le restó importancia a los que consideran que va 'crecidito' por la vida: "Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí".

Y así es él. Un tipo menor edad que tiene en su haber dos Ligas (2022-23 y 24-25), una Copa del Rey (24-25), una Supercopa de España (25), pero también un gran título con la selección española, la Eurocopa de 2024.

En lo individual se llevó el Trofeo Kopa, como mejor jugador menor de 21 años en 2024; el Laureus, como mejor deportista revelación de este año, además de incontables récords de precocidad, en La Liga, la Champions y con la selección española.

Mientras tanto, Lamine Yamal sigue a lo suyo: compartiendo bailecitos con su primo Mohamed Abde en 'Tik Tok', la red en la que comparte muchísimo contenido y en la que tiene casi 31,5 millones de seguidores, o con su hermano Keyne, de dos años, relativizando momentos.

Recibe elogios de los grandes del fútbol, de Messi o de Erling Haaland; Thierry Henry, ahora analista, aseguró que Lamine con diecisiete años "lo tiene absolutamente todo" e incluso el técnico del Inter, Simone Inzaghi, afirmó tras la eliminatoria de Champions que jugadores como el barcelonista "sale uno cada 50 años".

Pero Lamine no se descompone, ni en el campo ni fuera de él, y sabe de dónde viene, del 304, y su techo es el infinito. Por eso cada vez que tiene ocasión habla de su origen y de lo afortunado que es: "Espero que el sistema le dé a mis vecinos de Rocafonda y a los de barrios similares oportunidades. A mí me la dieron y la aproveché".