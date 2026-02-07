El Linares también solicita a la RFEF la suspensión de su partido contra La Unión

La RFEF decidió este viernes suspender tan sólo el partido del Recreativo de Huelva en Águilas, duelo entre cuarto y primero en la tabla del Grupo 4 de Segunda Federación. El motivo en general esgrimido por el órgano federativo fue el de evitar desplazamientos en la jornada de este sábado, en la que la borrasca Marta ha entrado con especial virulencia en Andalucía. La misma RFEF entiende que, a tenor de los partes meteorológicos, la jornada del domingo será mucho más tranquila y no afectará a los desplazamientos de los equipos.

No obstante, hay clubes que no están dispuestos a jugar y uno de ellos es el Linares, que ha solicitado a la RFEF la suspensión del encuentro contra La Unión Atlético. Se da la circunstancia de que el equipo linarense actúa como local y choca que esta petición no la haya realizado, o al menos no se ha pronunciado al respecto, al conjunto con sede en Málaga.

"El Linares Deportivo a solicitar la suspensión del partido al Comité de Competición de la RFEF debido a las previsiones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, que pueden empeorar los accesos y la propia instalación del Estadio Municipal de Linarejos. Las circunstancias actuales no garantizan que el encuentro pueda desarrollarse con seguridad, ni para futbolistas, cuerpos técnicos, personal del club ni para los aficionados asistentes. Esta decisión se adopta tras contar con informes técnicos del Ayuntamiento de Linares que han decretado el cierre de instalaciones municipales deportivas al aire libre hasta el próximo lunes, 9 de febrero, y que avalan la solicitud realizada por el club. Seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales".