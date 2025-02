Luka Doncic aterriza en los Lakers para liderar una nueva era

Con el dorsal 77 y la legendaria camiseta de púrpura y oro, Luka Doncic debutó en la madrugada de este martes como jugador de los Lakers, en medio de una extraordinaria expectación en la NBA, y descorchó lo que se espera sea una nueva y brillante era en la franquicia angelina. El base arrancó su etapa en el equipo donde formará una dupla fascinante con LeBron James con una paliza por 132-113 frente a los Utah Jazz.

Doncic logró 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos. Este era el primer partido de Doncic desde la lesión en los gemelos que sufrió el Día de Navidad.

Todo son excelentes noticias estos días en los Lakers (32-19), que además de haber incorporado a un talento generacional como el esloveno acumulan un excelente 12-2 en sus últimos 14 encuentros con seis triunfos seguidos.

Por su parte, LeBron aportó 24 puntos (10 de 17), 7 rebotes y 8 asistencias en 29 minutos.

Camisetas gratis y una ilusión renovada en los Lakers

La llegada de Luka Doncic a Los Ángeles marcó un nuevo capítulo en la historia de miles de aficionados que acudieron este lunes a la cancha de los Lakers para disfrutar de su ansiado debut contra los Utah Jazz y llevarse de regalo un envidiable 'souvenir': la camiseta de la nueva estrella angelina.

"Estamos muy entusiasmados con verlo, compramos las entradas hace meses sin saber que íbamos a tener esta suerte", le dijo a la Agencia EFE una pareja de aficionados mientras esperaba por hacerse la reglamentaria foto en la estatua del gran anfitrión de este estadio: el inolvidable Kobe Bryant.

NBA - Utah Jazz at Los Angeles Lakers / EFE

Pocas equipaciones con el dorsal 77 se veían entre la multitud que se adentró en el estadio para ver al balcánico en acción. Algunos de ellos optaron por diseñarse su propia camiseta con el dorsal 77 en la espalda para mostrar su apoyo a uno de los fichajes más trepidantes de la NBA.

Pero poco importaba ese detalle ya que una sorpresa les aguardaba en el interior: al final del partido, cada uno de los presentes se pudo llevar a casa gratis una copia de su codiciada camiseta. "77 para todo el mundo en el juego de esta noche", indicó la cuenta de X de los Lakers, con fotografías de butacas decoradas con la camiseta púrpura y dorada que vestirá de ahora en adelante Doncic.

Quinteto inicial y calentamiento de Lebron con su camiseta

El debut de Doncic no solo sacudió los cimientos de la industria del baloncesto, sino también un estadio lleno de energía, que coreó su nombre nada más poner pie en la pista. Incluso LeBron levantó expectación entrenando con una camiseta de su nuevo compañero durante el calentamiento previo al partido.

Minutos antes de comenzar el encuentro en casa contra los Utah Jazz se anunció la titularidad de Doncic y poco más le hizo falta para levantar al público de las butacas, ya que se estrenó a los pocos minutos anotando sus primeros puntos y, con ello, aumentando sus aspiraciones para alzarse con su primer anillo.

NBA: Los Angeles Lakers - Utah Jazz / EFE

"Fue un momento especial"

Al término del partido ante Utah Jazz Luka Doncic confesó que había vivido un momento muy emotivo. "Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial", dijo en declaraciones a ESPN nada más terminar el partido.

El esloveno dijo que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: "Sé tu mismo". También dio las gracias a Dirk Nowitzki por viajar a Los Ángeles para respaldarle en su debut y le elogió como "un gran amigo" y "un gran mentor".

Por último, el esloveno consideró que los Lakers pueden ser un conjunto "muy peligroso" y destacó lo bien que movieron el balón esta noche en la parcela ofensiva.