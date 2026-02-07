Malestar en el Extremadura por la suspensión de su partido contra el Antoniano

No ha sentado nada bien en el CD Extremdura la suspensión del encuentro que este domingo tenía que disputar contra el Atlético Antoniano. El club pacense acata la decisión de la RFEF, pero señala que la entidad sevillana no ha puesto en contacto con su directiva para al menos comunicar que tenía intención de pedir el aplazamiento del encuentro.

El club del Francisco de la Hera señala que "como no puede ser de otra manera, desde el CD Extremadura aceptamos la resolución de la RFEF, aunque queremos dejar constancia de no hemos sido consciente de la solicitud de suspensión hasta la notificación de la resolución por parte de Federación y que el Club Atlético Antoniano, en ningún momento, se ha comunicado con nuestro club para tratar este asunto de importancia, algo que consideramos debería haberse realizado".

El Extremadura pide "disculpas a todos nuestros aficionados, tanto de Almendralejo como del resto de la región, que tenían previsto asistir este domingo al encuentro de manera presencial, muchos de ellos organizando con antelación su desplazamiento. Asimismo, queremos informar de que el club ya está en contacto con el Club Atlético Antoniano con el objetivo de ofrecer soluciones rápidas para la disputa del partido, proponiendo la posibilidad de jugarlo este mismo domingo 8 de febrero, o bien los días lunes 9 o martes 10 de febrero, con la intención de no alterar el normal desarrollo y ritmo de la competición oficial", indican.

De este modo, "desde el CD Extremadura aceptamos la resolución federativa pese a que, a escasos kilómetros de Almendralejo, se van a disputar encuentros oficiales de competiciones nacionales, circunstancia que consideramos necesario señalar. Por último, el CD Extremadura se compromete a mantener puntualmente informados a sus aficionados a través de todos sus canales oficiales sobre cualquier novedad relacionada con la nueva fecha de celebración de este encuentro".