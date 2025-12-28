Manuel Jesús Sánchez cierra la temporada consolidándose como un referente andaluz en la larga distancia

El triatleta del Club Triatlón Trikiman-Movitransa, Manuel Jesús Sánchez Gavilán, ha concluido una extraordinaria temporada, colocándose como uno de los referentes de la larga distancia del deporte de las tres disciplinas en Andalucía. El jerezano ha brillado en los tres triatlones de media distancia que disputó este año. En el Half de Sevilla logró un tiempo de 4h 08' en recorrer los 1,900 metros de natación, 90 km en bici y los 21 kilómetros, registros que le valieron para ser el 21 general y 16 categoría, una prueba con un extraordinario nivel nacional, que puntúa cada año en la Copa de España.

En el Campeonato de Andalucía de media distancia, celebrado en Posadas (Córdoba), consiguió clasificarse en el puesto 12 general y 4º de la categoría Senior. En ella, bajó de las 4 horas en la media distancia con 3h 58'. La competición contó con los mejores triatletas de nuestra región.

Para concluir con los triatlones de media distancia disputó el Desafío Doñana, Triatlón celebrado en la localidad onubense de Matalascañas, consiguiendo el cuarto puesto en la clasificación y primero en la categoría. Fue una prueba muy dura, donde la carrera a pie se realizó por la orilla de la playa.

La competición más importante del año era el Ironman Vitoria, pero una inoportuna caída en un entrenamiento le impidió llegar en buenas condiciones. El jerezano la había preparado durante todo el año concienzudamente, pero los problemas físicos le impidieron rendir a su mejor nivel. Pese a todo consiguió realizar una marca personal de 9h24, saliendo en 58' del agua, y completando el recorrido en bici en 4h 43'. La carrera a pie, por su parte, la terminó con un excelente tiempo de 3h30.

Además, en distintas pruebas de la temporada ha conseguido grandes resultados, como el Circuito Provincial de triatlón Sprint de Cádiz, donde fue 6º en la general y 2º en categoría senior. Las últimas pruebas del año las ha corrido en Jerez, concretamente el I Trail Parque de las Aguilillas, donde logró el primer puesto, y el IV trail La Teja, donde obtuvo el segundo puesto.

Para la nueva temporada de 2026, tiene dos grandes objetivos como son el Campeonato de España de larga Distancia EPIC, a celebrar en la localidad castellonense de Oropesa del Mar en el mes de mayo, y donde quiere conseguir un gran resultado en la nueva categoría que debuta, como es la de 40 años.

Para finalizar, su reto más importante es la de bajar de nueve horas en el Ironman de Vitoria, que se celebra en el mes de julio en tierras vascas, donde espera llegar en su mejor pico de forma para conseguir un objetivo espectacular para un atleta amateur que compagina el triatlón con su trabajo y la familia. Manuel Jesús Sánchez destaca principalmente por su tenacidad y competitividad, dos cualidades que le han llevado a subir peldaños cada temporada y conseguir todos los retos que se propone.