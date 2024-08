María Pérez: "Aquí sí que hay igualdad"

La granadina María Pérez fue plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos de París, y el extremeño Álvaro Martín bronce en la misma prueba. El dúo español partía, pues, con todas las garantías para hacerse con el oro en el novedoso maratón mixto de relevos. La meta fue una pura fiesta española, con banderas y cánticos a la sombra de la Torre Eiffel. Y María Pérez volvió a ser natural y lúcida pese a qu aún no se había repuesto de tamaño esfuerzo: "Estamos muy felices, la marcha se lo merecía. Aquí si hay igualdad. Es un mérito histórico, ¡hemos logrado la triple corona y nunca antes manadie lo había conseguido!", recordaba la que ya había sido campeona de Europa y del mundo. "Somos un matrimonio", bromeaba.

A su lado, la otra media naranja del logro sin precedentes, el extremeño Álvaro Martín, quien añade su oro al bronce en los 20 kilómetros individual, como María Pérez ha hecho tras ganar la plata hace unos días. "Estoy destrozado, cansado, pero muy alegre, no ha sido tan fácil como a alguno le puede parecer. Todo esto es precioso, que mi pareja y mis padres me vean convertirme en campeón olímpico... Va por María y también por todos los compañeros que no han podido competir", dijo emocionado, con María asintiendo a su lado.

"Es un triunfo de la marcha española", coincide Álvaro con su compañera. Yo fui bronce, ella plata y hemos dado todo lo que tenemos", concluyó eufórico tras descorchar una botella de vino espumoso junto a María. El padre de ella asistía emocionado al momento histórico: "María ha sufrido mucho. Ella lo sabe. Pasó unos mesecillos muy malos con la lesión pero se ha recuperado. Confiábamos en ellos". Las banderas españolas recordaban a aquellos euforicos días de los triunfos de Induráin, Delgado o Contador en los Campos Elíseos.