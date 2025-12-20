Mejoras en Chapín: nuevo ascensor, nuevo marcador y una empresa de cetrería para atajar los problemas de excrementos

El Estadio Municipal de Chapín está siendo objeto de varias mejoras por parte de la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez. Se está acometiendo unos trabajos de impermeabilización, así como la instalación de un nuevo ascensor -el existente no funciona desde hace más de un año-, un nuevo marcador electrónico, la renovación del sistema de riego y hasta la contratación de una empresa de cetrería para atajar los problemas de salubridad debido a los excrementos de índole columbiforme.

Esta ha sido, grosso modo, la respuesta que ha ofrecido el delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, al ruego realizado por el partido socialista en el pleno de este pasado 19 de diciembre, indicando las numerosas mejoras que se están acometiendo desde el Ayuntamiento en el Estadio Municipal de Chapín.

Durante su intervención, Tomás Sampalo también destacaba “el clima de mayor diálogo y consenso con los clubes usuarios del estadio", que son el Xerez Deportivo Fútbol Club y el Xerez Club Deportivo. En este sentido, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento y la Delegación de Deportes, todas las mejoras y decisiones se toman escuchando la opinión y sugerencias de los equipos. Como ejemplo de esta buena gestión, se ha logrado que los clubes no tuvieran que abandonar Chapín durante la primera parte de la temporada antes del periodo de resiembra, demostrando que el diálogo y la colaboración son la base del entendimiento y el trabajo conjunto”.

Mejoras

El delegado de Deportes ha afirmado que “se están llevando a cabo importantes intervenciones para solucionar problemas estructurales en Chapín, siendo una de las principales la impermeabilización de la instalación, un paso clave para resolver las filtraciones de agua que afectaban, entre otras cosas, al correcto funcionamiento del ascensor y a otras zonas como el Córner 4”. De igual modo, Tomás Sampalo ha señalado que, gracias a estos trabajos de impermeabilización, se prevé la instalación de un ascensor completamente nuevo a partir de enero, ya con el nuevo presupuesto.

Además, entre las reformas ejecutadas, se ha renovado completamente el sistema de regadío del campo cuyo funcionamiento era deficitario, “cambiando tanto las bombas de agua externas como el sistema electrónico de riego. También se está procediendo a la sustitución progresiva de los asientos de la grada que están deteriorados”.

Asimismo, ha señalado que para atajar los problemas de suciedad y salubridad, especialmente por los excrementos de palomas que afectan a las Escuelas de Atletismo, se ha contratado a una empresa de cetrería con el objetivo de evitar que las palomas sigan estableciendo en Chapín su núcleo residencial. En cuanto a la limpieza general, “nos estamos coordinando activamente con los dos clubes de fútbol para establecer un sistema de control y revisiones semanales para asegurar que la limpieza alterna se realice de manera adecuada y consensuada”.

Por otro lado, se ha logrado un acuerdo con una empresa patrocinadora para financiar un nuevo marcador valorado en 50.000 euros. “El proyecto se encuentra actualmente en la fase de definir los detalles de la colaboración publicitaria con la empresa”, tal y como ha destacado.

Y, por último, entre las mejoras proyectadas, se va a instalar una red de lanzamiento en el anexo Pepe Ravelo, que está contiguo a Chapín, para que las pruebas de atletismo que se celebren (las de lanzamiento) se efectúen en este espacio, y no dentro del Estadio, contribuyendo así al buen mantenimiento del césped.