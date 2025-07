José Manuel Mena: "Va a ser una liga dura y exigente, pero somos el Jerez Industrial e iremos a por todas"

El Jerez Industrial se pone en marcha este lunes 21 de julio a partir de las ocho de la tarde en el Estadio Pedro Garrido, pistoletazo de salida a una pretemporada bajo la dirección técnica de José Manuel Mena, quien llegó al club en la novena jornada de liga y tuvo que reconstruir prácticamente de cero un equipo que sufrió la marcha de numerosos jugadores tras las salidas del director deportivo y el entrenador. Mena metió al Industrial en play-off de ascenso, al que llegó el equipo con las fuerzas justas, cayendo con el Arcos en la primera eliminatoria. Ahora, con Rubén González al frente de la entidad, los blanquiazules buscarán, con una plantilla renovada en su 80 por ciento y varios fichajes para dar el salto de calidad, optar de nuevo por las cotas más altas.

El técnico se muestra "contento con el nuevo proyecto y con muchas ganas de empezar. Es un proyecto de continuidad, nuestra intención era renovar a toda la plantilla o a los más importantes y están casi todos renovados y luego realizar cuatro o cinco refuerzos que nos den ese salto de calidad. La temporada pasada la jugamos casi entera sin lateral derecho y hemos firmado a Dani Freire, que es un futbolista muy interesante y que puede hacerlo bien, y a Henri Kürten, un chaval joven que puede jugar en ambas bandas. Nos falta firmar un central derecho de superior categoría que nos dé ese plus que nos falta atrás. Creo que el nivel de la plantilla está bastante bien".

Además, regresa Álex Valero, que es "una apuesta mía personal, lleva dos o tres temporadas muy buenas en la Roteña, haciendo muchos goles en Primera Andaluza, es de la casa y era el momento de que volviese. Es un chaval que ha estado a un nivel bastante bueno y está muy centrado, era uno de los fichajes que yo tenía en mente y creo que va a ser importante este año".

Objetivo

Mena tiene claro el reto que tiene por delante: "La intención es quedar lo más arriba posible, el Jerez Industrial tiene que apostar por todo, estamos haciendo un equipo competitivo y fuerte y potente para quedar entre los cinco primeros, hay más opciones porque el campeón sube directo, pero los equipos de la categoría también se están reforzando bien: Barbate, Arcos, Rota, Roteña, Guadiaro... el Rayo Sanluqueño también está apostando fuerte. Va a ser una competición dura y exigente y tendremos que estar al doscientos por cien para estar entre los cinco primeros".

Temporada anterior

El técnico no quiere hablar mucho de lo sucedido la pasada temporada, pero hace un pequeño balance: "Fue bastante jodida y aunque a nivel deportivo la llevamos bien, fue difícil en todos los ámbitos. Conseguimos entrar en el play-off, que no fue nada fácil aunque desde fuera se pueda ver así, fue muy complicado gestionar las emociones de los futbolistas y la situación fue muy difícil, no se la deseo a nadie porque encontrarte el primer día con seis futbolistas y cinco queriéndose ir... Creo que el cuerpo técnico hizo un trabajo espectacular".

Y es que "entrenar en estas categorías es un máster para los entrenadores. Yo aunque soy joven ya vengo un poco de vuelta, hicimos un buen trabajo, nos metimos en el play-off pero llegamos muy justos, si estamos más frescos de piernas y mentalmente hubiéramos peleado más. El último partido lo jugamos con cinco jugadores lesionados -Dani Jurado, Dani Herrera, Juanjo, Salvi y Juanlu- y era muy difícil, no querían perdérselo pero es que tuvieron que jugar por necesidad porque no teníamos recambios. Pero yo estoy contento con el trabajazo que se hizo".

Futuro

Lanza un mensaje optimista porque "yo soy un tío que va a muerte e intento ser lo más competitivo posible, estamos intentando reforzar la plantilla con el presupuesto que tenemos, que es corto, pero vamos a por todas, esto es el Jerez Industrial y vamos a intentar quedar lo más arriba posible y si es posible a por el primer puesto aunque sabemos de la dificultad".

Y sobre su nuevo presidente, Rubén González, apunta que tienen "muy buena relación, lo tuve de directivo en la época de Ricardo García y en cuanto entró se puso en contacto conmigo para decirme que quería una continuidad con el proyecto. Hemos congeniado bastante bien tanto con él como con la junta directiva que ha entrado".