Milenium Sport, 20 años educando en valores y solidaridad

La Asociación Deportiva Milenium Sport está de fiesta. El club que dirige José Antonio Luna, en su día uno de los entrenadores titulados más jóvenes del fútbol español y con experiencia en equipos como la cantera del Xerez CD, su filial, Ibiza, Lucena o Jerez Industrial, cumple 20 años y para celebrarlo ha puesto en marcha una serie de actos durante los próximos meses con la intención de que se reencuentren muchos de los protagonistas que han pasado por la escuela de fútbol durante estos cuatro últimos lustros. El primero de ellos se llevará a cabo el próximo domingo 15 de febrero con una fiesta programada en el Zoológico de Jerez con los chavales que actualmente forman parte de la escuela.

Es sólo el primero de los actos que a lo largo de los próximos meses se van a llevar a cabo por parte de un José Antonio Luna que se muestra ilusionado con la posibilidad de ver a las personas que llegaron a Milenium Sport siendo unos niños y “que ya son unos hombres”. La escuela de fútbol que preside el entrenador jerezano siempre ha llevado a gala educar en valores como la solidaridad porque allí nadie es mejor que nadie, con una mirada especial para las familias con menos recursos. Su campus de verano, pionero en la ciudad al que luego se sumaron muchos otros, siempre se ha caracterizado por becar a los más desfavorecidos con una importante labor de integración social y así sigue siendo 20 años después, trabajando ahora codo con codo con la delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez.

El primer acto del 20 Aniversario, este domingo en el Zoo con los jugadores de la actual Escuela

“Para mí el fútbol siempre ha sido un pretexto, nosotros tenemos una escuela de chiquillos no federados, no competimos, educamos en valores y es un orgullo ver cómo los chavales se han convertido con el paso de los años en buenas personas. Me gusta pensar que desde Milenium Sport hemos contribuido a eso”.

Alumnos de la escuela en la temporada 16/17.

Ahora, la asociación recoge los frutos sembrados en estos 20 años y quiere celebrar la efeméride con una Gala Reencuentro en la que se disputará un partido entre antiguos alumnos, padres y entrenadores: “Ha pasado mucho tiempo desde que compartimos entrenamientos y partidos en la Escuela de Fútbol. Es hora de volver al campo para recordar esas jugadas inolvidables y, sobre todo, disfrutar de un buen rato juntos. Así que la idea es jugar un rato y compartir y recordar momentos inolvidables. La condición física no importa, nunca ha importado, sino juntarnos de nuevo porque lo que cuenta es la amistad y los recuerdos que todos tenemos. Sería genial vernos”, apunta Luna.

Los antiguos alumnos que quieran participar en la Gala Reencuentro pueden ponerse en contacto con la escuela en el correo admileniumsport@jerez.es y en el whatsapp 615121445 dejando su nombre, apellidos y edad.

El técnico jerezano recuerda que “hace 20 años este proyecto nació no sólo para enseñar a dar patadas a un balón, sino como un compromiso con la formación de seres humanos íntegros. Ver cómo aquel primer grupo de niños hoy son hombres y mujeres de bien nos confirma que el fútbol es la herramienta educativa más potente que existe. La misión siempre ha sido la de formar deportistas y ciudadanos ejemplares a través de la metodología integral que combine los entrenamientos de fútbol con el desarrollo de los valores humanos y socioemocionales, garantizando un entorno motivador. En nuestra escuela, el fútbol es el pretexto perfecto para aprender a ser mejores personas. Nos emociona ver cómo los chavales cuidan de sus compañeros a entender que el respeto en el trofeo más valioso. Queremos que, al colgar las botas cada día, se lleven a casa esos valores que los harán brillar en cualquier lugar. El fútbol nos une, pero los valores nos hicieron familia”, expresa, al tiempo que agradece “a todos los entrenadores que han pasado por la escuela en estos 20 años su colaboración, en especial a Francis Jiménez, que está desde el primer día y sigue con nosotros”.

Un entrenamiento de porteros en la Pradera con Edu Villegas.

Durante estos 20 años, por la Escuela Milenium Sport han pasado cientos de niños y niñas y decenas de entrenadores. La aventura comenzó en 2005 en la Pradera Hípica de Chapín, pasando por La Canaleja, vuelta a Chapín y desde hace ya algunos años en las instalaciones deportivas de San José Obrero. En su génesis estuvieron, entre otros, Kiko Narváez o Edu Villegas. Luego fueron pasando muchos más. “Esa primera fotografía captura el instante fundacional de nuestra escuela. Lo que comenzó con un pequeño grupo de jóvenes apasionados se ha transformado hoy en una institución que forja valores y deporte. Esa imagen no sólo es un recuerdo, sino el primer paso de nuestra historia. En aquellos días, los recursos eran pocos, pero la voluntad inquebrantable, creamos un espacio donde el deporte y la educación caminan de la mano”, señala.

Actos del 20 Aniversario

La Escuela Milenium Sport tiene ya cerrados una serie de actos para conmemorar estos 20 primeros años de su fundación, con una convivencia y una gala reencuentro con un partido como momentos marcados en rojo.

Celebración del Aniversario con los chavales de la Escuela en el Zoológico de Jerez, 15 de febrero

Convivencia y partido con la Escuela de Fútbol Torrecera y comida campestre, 14 de marzo en Torrecera

Partido entre alumnos y padres, abril (fecha exacta por determinar)

Gala Reencuentro y partido entre antiguos alumnos, padres y entrenadores, mayo (instalación y fecha por determinar)

Cartel del 20 Aniversario.

El técnico ha facilitado un correo electrónico y un número de teléfono (sólo para atender whatsapps, no llamadas) para que todos aquellos antiguos alumnos que deseen participar en el partido de la Gala del Reencuentro se pongan en contacto con la entidad. De esta forma, el email es el admileniumsport@jerez.es y el teléfono el 615121445, indicando nombre y apellidos y la edad.

Como no podía ser de otra forma, el entrenador jerezano agradece de manera especialmente enfática a los patrocinadores que durante estos 20 años les han acompañado en esta aventura: Grupo Solera Motor, Hermanos Carrasco, PVC Aluminios Aliaño, Secovisa, Hipotels, Domino’s, El Corte Inglés, Todoorlas.com, Golazo, Gestoría Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez.