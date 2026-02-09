Un vecino de Jerez gana 8,5 millones de euros en el sorteo de El Gordo de la Primitiva

Un vecino de Jerez de la Frontera ha ganado un premio de 8,5 millones de euros en el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este pasado domingo 8 de febrero.

El boleto ganador de primera categoría (5 + 1) fue sellado en el despacho receptor 42.090, situado en Ana Parrilla (Manzana 1 - Bajo - Local 3) y conocido como La Canaleja, Lotería y Papelería - Catavino de la Suerte

El premio de Loterías y Apuestas del Estado asciende, en concreto, a 8.582.388,12 euros.

Otro afortunado ganador en la ciudad de Cádiz

Además, y en el mismo sorteo, resultó ganador otro apostante en la ciudad de Cádiz, que validó la apuesta en el despacho receptor nº 21.170, situado en la calle de Sorolla 19,

Para el próximo sorteo se pondrá en juego otro fondo garantizado de 4,5 millones de euros para los acertantes de máxima categoría.

Combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 8 de febrero

Combinación ganadora: 03-25-16-42-41

Reintegro: 9

Reparto de premios:

Categoría acertantes de los premios:

1ª (5 + 1) 2 8.582.388,12

2ª (5 + 0) 1 161.545,38

3ª (4 + 1) 19 1.545,89

4ª (4 + 0) 161 212,84

5ª (3 + 1) 971 40,33

6ª (3 + 0) 8.930 14,25

7ª (2 + 1) 14.729 6,65

8ª (2 + 0) 140.723 3,00

Reintegro 254.840 1,50