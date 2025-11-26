Mochón, nuevo delantero para el Jerez Industrial

El Jerez Industrial se refuerza de cara a dar un salto en la clasificación de la Primera Andaluza. El equipo blanquiazul está echando muchísimo de menos los goles de Dani Herrera, que se marchó al nuevo San Fernando después de dos temporadas y media en las filas industrialistas en las que demostró su enorme olfato de gol con más de 60 goles.

Los blanquiazules no han comenzado del todo bien la temporada, fuera de casa se están mostrando más regulares, pero todavía no conocen la victoria como local en el Pedro Garrido y mucha culpa la tiene esa falta de mordiente arriba, ya que el equipo juega bien y crea ocasiones.

Para subsanar este déficit, el club ha movido ficha y se ha hecho con los servicios de José Antonio Mochón, delantero que procede de la Balompédica Lebrijana. El nuevo jugador industrialista tiene 22 años y cuenta con pasado en Jerez, ya que militó hace varias campañas en el Xerez DFC, aunque su paso fue fugaz y acabó en el Chipiona de Segunda Andaluza, club en el que militó también la pasada campaña anotando cinco goles.

Esta temporada la inició en la Lebrijana de División de Honor Andaluza, pero apenas ha contado ya que tan sólo ha disputado 55 minutos, actuando sólo en tres encuentros. “Llega un delantero de lucha, carácter y olfato” ha señalado el club en redes sociales.