Muere Juan Manuel Queijo, expresidente del Jerez Industrial

El deporte jerezano ha despertado este miércoles 8 de octubre con una triste noticia, la muerte de Juan Manuel Queijo, expresidente del Jerez Industrial, a los 71 años de edad. La entidad blanquiazul se ha encargado de anunciar el fallecimiento del que fue su dirigente hasta hace un año y medio, cuando accedía al cargo Emilio Fernández.

"El Jerez Industrial CF lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Manuel Queijo, figura histórica de nuestra entidad, a los 71 años de edad. Juan Manuel formó parte de nuestro club como jugador en las temporadas 1975/76, 1976/77 y 1980/81, defendiendo la camiseta industrialista en 72 encuentros oficiales", ha comunicado el club de la copa y la venencia.

Queijo, como se le conocía en el mundo del fútbol, asumió la presidencia del Jerez Industrial CF tras el fallecimiento de Pedro S. Garrido, guiando a la entidad con compromiso y dedicación desde 2021 hasta 2024. Bajo su mandato interino y al poco de fallecer en un accidente laboral Pedro Garrido, el Jerez Industrial lograba el ascenso a División de Honor de la mano de Javi Rivas en el Antonio Gallardo de Arcos frente al Balón de Cádiz.

"Desde el club enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados. Su nombre y su legado permanecerán siempre en la historia del industrialismo", ha señalado el Jerez Industrial en las redes sociales.

Además de exjugador industrialista, Juan Manuel Queijo llevaba muchos años colaborando con el club de sus amores y formaba parte de la directiva de Pedro Garrido, siendo además delegado de equipo desde la etapa de Jesús Mendoza en el banquillo y años posteriores, tomando las riendas de la entidad blanquiazul a su fallecimiento. Se trataba de una persona de trato muy cordial, afable y siempre dispuesta a ayudar en lo que fuese necesario.

Formado en la próspera cantera sevillista a la que llegó en edad de infantil con solo 14 años, Juan Manuel Queijo tuvo un precoz debut en categoría senior apenas un año después al ser cedido al Coria, que por aquel entonces militaba en Regional Preferente, y la temporada siguiente al Alcalá, también en la misma categoría. Esta progresión no pasa ni mucho menos desapercibida para los técnicos de la cantera sevillista y, con solo 17 años, pasa a formar parte de la plantilla del Sevilla Atlético donde permanecería durante tres años consecutivos (desde la temporada 1970-71 a la 1972-73). Tres años en los que el filial sevillista militaría en la exigente categoría de Tercera División y donde fue uno de los jugadores jóvenes más destacados del club hispalense.

Tras su paso por el club de Nervión, Queijo llega a la disciplina industrialista, procedente del San Fernando, en diciembre de la temporada 1973-74, cuando el equipo militaba en la categoría de Regional Preferente y estaba dirigido desde el banquillo por el míster sevillano Peñafuerte. Permaneció en las filas industrialistas hasta la temporada 1976-77, destacando el ascenso a Tercera División conseguido en la temporada 1974-75 con Juan Luis Rosado en el banquillo y Pedro González de la Calle como presidente del club. En esa temporada, Queijo se destapó como segundo máximo goleador del equipo con 15 goles en 38 partidos. Tras su paso por otros clubes de Tercera División como Manchego o Talavera, Queijo volvió al club industrialista en la temporada 1980-81 ya con Diego Mendoza como técnico y Paco Narbona en la presidencia.

Como no podía ser de otra forma, la Redacción de Deportesde Diario de Jerez se une al pesar de esta terrible pérdida y envía sus condolencias a sus personas más allegadas, familiares, amigos y a todo el Jerez Industrial.