Nefasta jornada: Xerez CD y Xerez DFC pierden y se estancan

La cuarta jornada del Grupo IV de Segunda Federación una vez más volvió a deparar sorpresas, alegrías y decepciones en un grupo en el que el recién ascendido Extremadura se ha convertido en la revelación y cuenta por triunfos sus encuentros, doce de doce. Es líder en solitario tras remontar al Águilas en El Rubial (1-2). Los anfitriones se adelantaron con un gol de Mario Abenza (5'), pero el cuadro azulgrana respondió con los tantos de Diego Díaz (44') y Juanmi Callejón (65').

La segunda plaza es para una Deportiva Minera, entrenada por José Carlos Checa, que también ha comenzado pisando fuerte, y en esta oportunidad goleó al filial del Almería (4-0) en el Ángel Celdrán en una gran primera mitad, con una diana de Álvaro Salinas en el minuto 2, que rompió el choque, y luego un hat-trick de Rubén Mesa. Los del Llano del Beal acumulan 10 puntos.

Mientras, no fue el domingo ni de Xerez CD ni de Xerez DFC. Las dos escuadras perdieron y no terminan de remontar el vuelo. El Deportivo recibía al Estepona, que no había ganado, con la intención de hacer de Chapín un fortín y, en un encuentro espeso y en el que no mostró su mejor versión, cayó con un gol en el descuento de Javi Castedo. Los azulinos se quedan con cuatro puntos en la 11ª posición, muy lejos de los puestos altos por los que aspiran a luchar.

La próxima jornada les toca desplazarse el domingo (12:00) hasta el Álvarez Claro para medirse al Melilla, que cayó ante La Unión por 1-0 con un gol de Francis Ferrón. Los 'exiliados' en Totana enlazan su segundo triunfo seguido y son cuartos con ocho puntos y los norteafricanos vuelven a decepcionar. La afición blanca no está contenta con el equipo de Cifuentes en este inicio de liga, en el que suma cuatro puntos.

El Xerez DFC, más de lo mismo. En La Victoria ante el Real Jaén, el cuadro de Antonio Fernández volvió a pagar caro sus errores individuales en defensa y de cara al gol después de adelantarse en el marcador con una diana de Carlos Daniel. Los azulinos siguen sin ganar, tienen dos puntos y ocupan puestos de descenso con dos puntos, los mismos que Atlético Malagueño, Lorca y Antoniano, que tampoco saben lo que es vencer. Debutó como titular el guardameta francés Florentin Bloch, firmado la pasada jornada tras la lesión de Perales.

El domingo (18:00) recibe en Chapín al Yeclano, que no pasó del empate a cero en un derbi murciano que disputó en su estadio La Constitución contra el Lorca. Llegarán a Jerez en la 12ª plaza con cuatro puntos.

El Recreativo de Huelva es otro de los equipos que no termina de convencer y tropezó en el Nuevo Colombino frente al Linares. Empató a uno un partido en el que se adelantó con un gol de Dani Romero (12') y encajó la igualada antes del descanso tras un penalti transformado por Harper. El Decano, gran favorito para ser campeón, es quinto con siete puntos y ocupa la última plaza de 'play-off'. Los jiennenses son séptimos con un punto menos, seis.

El UCAM Murcia, otro de los favoritos al ascenso, tampoco funciona y su igualada a cero frente al Atlético Antoniano en el estadio BeSoccer La Condomina fue otra de las sorpresas de la jornada. El equipo de Germán Crespo decepcionó ante el colista y se queda con cinco puntos en el noveno puesto.

El Salerm Puente Genil continúa con paso firme su estreno en la categoría, es uno de los cuatro equipos que no ha perdido y en su desplazamiento a Málaga para medirse al filial blanquiazul firmó tablas (0-0) y es tercero con ocho unidades. El Atlético Malagueño, por su parte, enlazó su segunda igualada seguida, la anterior se la llevó de Chapín frente al Xerez DFC, y sigue en descenso con dos puntos.

Resultados de la cuarta jornada de liga en el Grupo IV de Segunda Federación

La cifras de la jornada

La cuarta jornada dejó muy pocos goles, sólo catorce, nueve de los equipos locales, con cuatro de la Minera, y cinco visitantes, con lo que la cifra bajó bastante respecto a la pasada. Cuatro partidos concluyeron con empates, tres con triunfos locales y dos con victorias visitantes. Extremadura, Minera, Salerm Puente Genil y La Unión siguen invictos y Atlético Malagueño, Lorca, Xerez DFC y Antoniano se encuentran en el lado opuesto, no saben lo que es sumar de tres.

En el capítulo de amonestaciones, hubo menos amarillas y sólo un jugador fue expulsado, el central del Lorca Héctor Galiano en el partido que enfrentó a su equipo al Yeclano. Vio la roja directa en el minuto 78 por una entrada a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón.

Clasificación del Grupo IV de Segunda Federación.

Como anécdota queda la lesión del árbitro que dirigió el Atlético Malagueño-Salerm Puente Genil, el almeriense Francisco José Fernández Cintas, que en la recta final del partido lo tuvo que parar durante once minutos y ceder el testigo a su asistente Miguel Ángel Molina por problemas en un gemelo. El colegiado detalla en el acta que "en el minuto 79, me veo en la obligación de detener el encuentro debido a que siento un fuerte dolor en el gemelo de mi pierna izquierda. En ese momento, acceden al terreno de juego las asistencias médicas de ambos equipos para tratarme de mi lesión, no pudiendo continuar el encuentro y siendo sustituido por el árbitro asistente número 2, D. Miguel Ángel Molina García, y ocupando el lugar del asistente 2 D. Alejandro Fernández Lara, el cual se encontraba en las instalaciones. El juego estuvo detenido durante 11 minutos, reanudándose con normalidad tras esto".