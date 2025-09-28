Derrota en La Victoria (2-1)

El Xerez DFC ha sufrido la segunda derrota de la temporada y continúa sin conocer el triunfo tras las cuatro primeras jornadas disputadas en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Los xerecistas, que se adelantaron en la primera parte con un tanto de cabeza de Carlos Daniel, se han visto superados por un Real Jaén que por momentos ha tenido un juego brillante, pero que también se ha valido de un inspiradísimo Rabanillo para sumar los tres puntos. Curro, en un claro error defensivo, empataba antes del descanso y en la segunda mitad, tras otro error -en esta ocasión de Diego Iglesias- era Mario Martos el que culminaba la remontada de un equipo local que también se topó dos veces con la madera.

Los xerecistas siguen pagando carísimos sus errores individuales y con escasa puntería. En esta ocasión, el meta local tuvo varias intervenciones de muchísimo mérito, pero en defensa dos fallos clarísimos propiciaron los tantos de un Real Jaén que al igual que los de Antonio Fernández realizaron un encuentro muy vistoso para el espectador. Con esta derrota, el Xerez DFC sigue sin ganar y ocupando una de las plazas de descenso.

Bloch, llegar y besar el santo

Antonio Fernández Rivadulla se decantó en la portería por el meta francés Florentin Bloch, recién llegado el pasado miércoles ocupando la ficha del lesionado de larga duración Mauro Lucero. Con apenas cuatro entrenamientos con el equipo, el meta galo entraba en el once inicial por el lesionado y muy cuestionado por su propia afición José Perales, mientras que Oier Arribas -que a la luz de los hechos no parece contar con la confianza del técnico- le tocaba una vez más ver el partido desde el banquillo.

El resto del equipo que saltaba de inicio al Nuevo La Victoria, el esperado con una defensa formada por Juanjo Mateo y Carlos Daniel Dorado en los laterales y Udom y Morante en el centro de la zaga; un doble pivote Parejo-Rivelott, con Sergio García y Diego Iglesias en las bandas, Ilias Charid de enganche y arriba Christian Dieste.

De la lista inicial se caía el central Santana, expulsado con el filial el día anterior en el derbi con el Guadalcacín, y entraba como novedad el juvenil Domi, delantero jerezano que esta temporada ha regresado al club azulino.

Alineación titular del Xerez DFC, con Florentin Bloch defendiendo la portería. / Juan Antonio Zarzuela

El equipo lagarto salió muy decidido al encuentro, poniéndole mucha intensidad e ímpetu a sus acciones. Una mala entrega de Morante propició la recuperación de Nacho en tres cuartos y su zurdazo se iba por encima de los dominios de Bloch. Se asociaban bien los jugadores de ataque del Real Jaén y a pierna cambiada Sergio Rivera intentó sorprender con un lanzamiento que taponaba Morante providencial.

Doble ocasión

Se revolucionó el partido a los 20 minutos con dos ocasiones clarísimas, una en cada área. En la primera, Bernardo se adentró en el campo azulino, Udom le midió pero sin entrarle y el disparo del atacante se estrellaba en el palo tras tocar Florentin lo justo para evitar el 1-0. El meta xerecista hacía un auténtico paradón porque el balón iba a la cepa. Y en la contra, Ilias rompió líneas y con un magnífico pase entre los centrales dejaba solo a Dieste. Rabanillo achicó y rechazaba en el mano a mano con el atacante visitante. El rechace le caía a Ilias y el remate del azulino, con el portero casi vencido, lo mandaba a córner Mauro.

Un centro muy peligroso de Sergio García tras otra buena jugada de Ilias, que estaba siendo el mejor de los xerecistas en el primer tramo del choque, estuvo a punto de significar el primero para los jerezanos, llegando Pedro a lo justo para molestar a Dieste en el remate de cabeza y desviando a saque de esquina.

Carlos Daniel abre la lata

Había equilibrado el partido el Xerez DFC, que seguía llegando con peligro a la meta de Rabanillo. El meta salvaba de nuevo al Real Jaén con un auténtico paradón de balonmano a remate de cabeza de Ilias Charid tras un magnífico centro de Diego Iglesias después de un cambio de orientación perfecto de Rafa Parejo. El balón acababa en córner y tras un rechace, Sergio García centraba con la zurda y ahora sí perforaban los jerezanos la meta local. Lo hacía Carlos Daniel con un gran remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada Rabanillo.

Carlos Daniel celebra el 0-1 en La Victoria. / Juan Antonio Zarzuela

Una falta en la frontal de Udom a Sergio Rivera justo antes de la línea frontal le dio al Real Jaén una gran oportunidad para empatar el partido. Florentin colocó una tupida barrera de hombres y el disparo de Mauro se iba por encima del larguero, respirando la parroquia azulina entre las protestas del banquillo local porque pedían la roja para el central nigeriano.

Empata el Jaén

A la siguiente empataba el Real Jaén en un claro error defensivo de los xerecistas. Adri Paz, desde la línea de tres cuartos ponía el balón entre los centrales, por donde apareció Curro para rematar a quemarropa de cabeza a Florentin, que no pudo hacer nada para evitar el empate de los jiennenses.

Un error en la entrega de Adri Paz le pudo costar muy caro al Jaén porque recuperaba Ilias, que conectaba con Dieste y el punta se marchaba solo ante Rabanillo, corrigiendo bien Pedro lanzándose a los pies del delantero en una maniobra arriesgada porque ya estaba dentro del área, pero igualmente efectiva. Fue la última acción de un primer tiempo en el que el Jaén comenzó dominando y el XDFC fue entrando poco a poco hasta tener ocasiones y adelantarse en el marcador, aunque de nuevo un error defensivo -un gol muy similar al de la pasada semana del Malagueño- le condenaba a marcharse al descanso sin poder guardar la ventaja.

Remontada local

Un cambio introdujo Antonio Fernández en el paso por vestuarios. Se quedó Sergio García en la caseta entrando en su puesto Yago Gandoy y propiciando un cambio de posiciones, pasando Ilias a la derecha y Diego Iglesias a la izquierda a pierna cambiada. El juego aparecía equilibrado en este inicio de la segunda mitad hasta que a los 16 minutos de la reanudación el Real Jaén remontaba en una rápida transición local que inició el meta con un saque con la mano en largo hacia Sergio Rivera. El atacante se adentró en el campo visitante y tras un 'cañito' envió a la izquierda a Mario tras fallar en el despeje Diego Iglesias, que luego tampoco midió bien en la recuperación para tapar al centrocampista lagarto. Mario aprovechó el regalo y con la izquierda fusilaba a Florentin para hacer el segundo de los locales.

Mario Martos celebra el 2-1. / Real Jaén

Movió el banquillo Rivadulla quitando a Rivelott y Diego Iglesias e ingresando Julen Ekiza y Fran Viñuela. Pudo hacer el tercero el Real Jaén, pero el remate lo sacaba Udom en la línea de gol con Bloch ya superado. Eran los peores minutos del Xerez DFC, que sufría ante el ímpetu del equipo de Manolo Herrero, que buscaba el tercero para sentenciar el choque. El recién ingresado Beny remataba un saque de esquina en el segundo palo al que respondía de nuevo Rabanillo con una gran intervención, aunque la jugada quedaba invalidada por un levísimo empujón de Emaná a un defensa.

Salva Rabanillo

A falta de un cuarto de hora, el Xerez DFC apretaba de nuevo y llevaba mucho peligro a balón parado en varios saques de esquina, pero fue el Jaén el que casi hace el tercero en un disparo de Curro que tras tocar en Udom el balón pegaba en el larguero. Rabanillo volvió a salvar al Real Jaén del empate en un mano a mano con Fran Viñuela. El extremo derecho azulino recibió de Juanjo Mateo, se plantó ante el meta jiennense, quien sacaó la mano izquiera para evitar la igualada de los azulinos.