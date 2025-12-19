Nicolás Montero y Alba de Mendiolagoitia ganan el I Cross Asta Regia en Jerez

El I Cross Rural 8K Asta Regia, celebrado en el entorno del yacimiento arqueológico de Asta Regia, organizado por SportMadness, promovido por la Plataforma por Asta Regia y patrocinado principalmente por la Diputación de Cádiz, se ha saldado con un rotundo éxito de participación y organización, superando todas las expectativas iniciales. La prueba contó con más de 270 personas inscritas, confirmando el interés ciudadano por iniciativas que unen deporte, naturaleza y patrimonio histórico. El triunfo en la categoría principal fue para Nicolás Montero Nieves, del Club Runchip Catunambú Jerez en hombres y Alba de Mendiolagoitia Díaz, del Club Alpine Benalmádena, en féminas.

El recorrido, ampliamente valorado de forma muy positiva por participantes y público, destacó por su belleza, espectacularidad y variedad, generando un amplio consenso entre corredores y senderistas. El trazado discurrió por todo el yacimiento de Asta Regia, permitiendo a los participantes conocer de primera mano su entorno, e incluyó desniveles exigentes, tramos rurales y el pasos por los cortijos de La Escribana, El Palomar o el histórico Cortijo de El Cotito, uno de los puntos más emblemáticos del recorrido.

La marcha senderista, de carácter no competitivo, también fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Las personas participantes coincidieron en destacar la experiencia como muy enriquecedora, dejando patente su deseo de repetir y de seguir explorando el entorno de Asta Regia a través de este tipo de actividades.

La combinación de deporte y divulgación patrimonial situó al Cross Asta Regia en la línea de otras pruebas consolidadas que se celebran en yacimientos arqueológicos de referencia, aspirando desde su primera edición a convertirse en un referente deportivo y cultural, al igual que ocurre en enclaves como Itálica o Atapuerca.

La organización subraya especialmente el mérito de este éxito teniendo en cuenta la premura con la que se preparó el evento, lo que refuerza aún más la valoración positiva del resultado final. La excelente respuesta del público anima tanto a organizadores como a patrocinadores a trabajar desde este momento en la segunda edición, con el objetivo de consolidar la prueba en el calendario deportivo y cultural de Jerez.

El I Cross Rural 8K Asta Regia se enmarca además en la filosofía de la Candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, que defiende la unión entre cultura y deporte como herramienta de participación ciudadana, difusión patrimonial y proyección exterior del territorio.