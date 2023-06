Xerez CD, Xerez DFC y Puente Genil, únicos equipos del Grupo X que ya tienen campaña de socios

El curso 22/23 terminó para la totalidad de los equipos del Grupo X de Tercera RFEF este domingo con el no ascenso del Córdoba B tras perder su eliminatoria con el Getafe B, pero hay clubes que ya piensan en clave 23/24 a nivel deportivo, institucional y de socios.

Dicen que 'a quien madruga, Dios le ayuda' y, aunque es pronto, ya hay tres clubes que han lanzado precampañas o campañas de socios para sus seguidores. Esas tres entidades son Xerez CD, Xerez DFC y Salerm Puente, curiosamente, tres escuadras llamadas a pelear por el ascenso a Segunda RFEF. El resto de clubes aún no han puesto en marcha su maquinaria.

El primer equipo del grupo en ofrecer a sus socios la renovación ha sido el Deportivo, aprovechando el tirón del 75º Aniversario. La temporada 22/23 fue una decepción en cuanto a resultados deportivos, pero no en el plano económico. A diferencia de otros cursos, en los que llegaba el inicio de liga y el club se encontraba con la soga al cuello por las deudas y no sabía si podría salir a competir, esta campaña la ha cerrado prácticamente al día con sus jugadores y los 'fieles' están respondiendo a la llamada.

El Xerez CD lanzó su precampaña de renovación de abonos de forma anticipada el pasado 17 de mayo única y exclusivamente para sus socios, manteniendo como premio a la fidelidad el precio de la pasada temporada y también con un regalo sorpresa, una camiseta del 75º Aniversario en la que aparecen inscritos los nombres de todos los abonados del curso anterior.

La respuesta está superando las expectativas y ya ha duplicado con creces la cifra de la pasada temporada. "Estamos sorprendidos gratamente con la respuesta de los socios, es un auténtico espectáculo. Están acudiendo a renovar a pesar de los pocos movimientos que hay aún a nivel deportivo. No tenemos entrenador, hemos fichado a Ranchero y sólo hemos renovado a Joselito y Ramón, pero no les importa. En gran medida, creemos que es por la estabilidad de no tener deudas importantes con los futbolistas", subraya Jorge Garrido, vicepresidente azulino y responsable de la precampaña.

Esta iniciativa finaliza el próximo 16 de junio y el Xerez CD tiene previsto lanzar su campaña ya para todos los aficionados que quieran sacarse el carnet a mitad de julio. Los precios que se mantienen, el carnet de Tribuna adulto cuesta 120 euros y el de Fondo Sur, 80.

El agresivo 'vale por 2' del XDFC

El Xerez DFC, después del descenso de Segunda RFEF a Tercera, también ha madrugado a la hora de lanzar su agresiva y sorprendente campaña. Con el reto de alcanzar los 4.000 socios, ha apostado por el lema 'Tu Xerez vale por 2'. La entidad regalará a cada socio que renueve su abono o abonado nuevo otro carnet para un aficionado que la pasada campaña no fuera socio xerecista.

La afición ha acogido bastante bien la campaña, que cerró su primera semana con 200 socios y se encamina ya a los 250. Los precios, sin tener en cuenta los carnés especiales, Oro y Premium, que no podrán regalar uno de su misma categoría, pero sí de otra inferior, oscilan entre los 180 euros adulto en Tribuna, pasando por los 145 de Preferencia y los 100 de Fondo Sur.

La entidad azulina, por potencial, campo y aspiraciones, se va a convertir en el club con más socios del Grupo X en Tercera. Esos 4.000 que la directiva se ha marcado como meta es un lujo, pero queda lejos del récord en la categoría, marcado hace ya unas temporadas por el Castellón, que superó los 12.700. El Oviedo en su etapa en esta categoría también marcó registros históricos con más de 12.000 y el Recreativo, hace dos temporadas, llegó a la barrera de los 10.000.

La 'marea roja' se moviliza

Al margen de Xerez CD y Xerez DFC, el Salerm Puente Genil, que se quedó a las puertas de la fase final por el ascenso a Segunda RFEF tras su derrota ante el Córdoba B, ha lanzado este lunes una precampaña que durará quince días y ya prepara también su campaña. La 'marea roja' se ha ilusionado con la temporada realizada por el equipo con Juanmi Puentenueva al mando y aspirará a dar el salto el próximo curso 23/24.

El aforo del Manuel Polinario es limitado y en estos primeros días, el club también quiere premiar a sus socios. Los abonados de la pasada temporada podrán renovar su carnet por 80 euros adulto y si aportan un nuevo abonado, que no lo fuera el pasado año, tendrá un descuento de diez euros.