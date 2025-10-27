La octava jornada devuelve el liderato al Extremadura y 'se carga' a dos técnicos

La octava jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF ha dado para mucho y tuvo de todo, desde golpes de autoridad de los algunos de los equipos que aspiran a la zona alta de la tabla hasta el despido de dos técnicos de conjuntos de la zona baja y también el aplazamiento del Lorca-Salerm Puente Genil por la resiembra del Artés Carrasco en una decisión polémica por parte de Competición de la RFEF. Por primera vez desde que arrancó el curso no hubo empates, hubo seis victorias locales y dos visitantes.

El Xerez CD confirmó su excelente momento de forma, superó a la Minera de José Carlos Checa, que llegaba como líder y se acerca al play-off. Los de Diego Galiano encadenan tres victorias, ganaron con un golazo de Charaf y suman 14 puntos, los mismos que su rival y que el Recre, que sorprendió a La Unión, que era tercera, en Totana después de su tropiezo el pasado domingo ante el Xerez CD. El Deportivo es séptimo, el Decano sexto y los cartageneros, quintos.

Por la parte más alta, el Extremadura venció por 3-2 al Xerez DFC en un partido que remontó y en el que el combinado azulino mostró un buen nivel, pero perdió nuevamente. Le lastraron una vez más los errores defensivos y tampoco tuvo fortuna a la hora de materializar sus oportunidades, ya que perdonó algunas muy claras. Se adelantó en dos oportunidades en el marcador, pero no pudo evitar la derrota con una diana de Diego Díaz superada la hora de partido. Los azulgranas rompieron una racha de tres jornadas sin vencer y con esta victoria recuperan el liderato del Grupo 4 con 17 puntos.

Una de las vallas de la grada en la que estaban ubicados los aficionados del Xerez DFC cedió. / Gol sin Var

La caída de la valla, en el acta

El colegiado de este partido, el madrileño Jerónimo Montes García-Navas, además, reflejó en el acta en el apartado de público que una de las vallas que delimitan el fondo sur del estadio cayó cuando Dieste se acertó a celebrar su segundo gol con los aficionados xerecistas que estaban ubicados en esa zona, por lo que el club azulgrana se expone a una sanción. El acta dice: "Tras la consecución de un gol por parte del equipo visitante en el minuto 52, las vallas perimetrales que separan el terreno de juego de la grada situada en el fondo sur, el de la izquierda según se sale al terreno de juego, donde se encontraban los aficionados del equipo visitante, cedieron. Tras ello, cayeron al suelo aproximadamente 10 personas. Inmediatamente, se acercaron a la zona miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cuerpos Médicos, quienes aseguraron la zona, sin producirse ningún incidente grave. Los operarios de la instalación pudieron reponer la zona de valla delimitadora del terreno de juego y se pudo reanudar el partido sin mayores problemas hasta el final del mismo. El encuentro estuvo detenido por estos hechos durante 2 minutos".

Más triunfos

El Real Jaén sufrió mucho más de lo esperado para doblegar al filial del Almería, penúltimo clasificado con tres puntos, pero logró el triunfo en el último suspiro (2-1). Cuando todo apuntaba al empate, Agus Alonso apareció en el minuto 96 para marcar el gol decisivo. Los de Manolo Herrero conservan la cuarta plaza con los mismos 15 puntos que el Águilas, que es segundo, después de derrotar al colista Atlético Malagueño en su campo por 1-3, y que el UCAM, tercero y que poco a poco va escalando, después de deshacerse en La Condomina por 2-0 de un Estepona que sigue sin remontar el vuelo pese al cambio de entrenador hace cuatro jornadas. Está en descenso (14º) con siete unidades.

El Yeclano, octavo con 13 puntos, venció por 1-0 al Linares, rival el domingo (12) en Linarejos del Xerez CD, que se ha colocado en play-out y a su entrenador Pedro Díaz en la picota. Manny fue expulsado por doble amarilla y será baja frente a los azulinos.

Alberto Cifuentes, en uno de los partidos del Melilla esta temporada. / Melilla Hoy

Cifuentes, a la calle

El Antoniano-Melilla en el Municipal de Lebrija deparó un nuevo revés para el equipo norteafricano lejos del Álvarez Claro y para su entrenador, Alberto Cifuentes, que ha sido despedido este lunes por los malos resultados. Los de Lolo Rosano se quedaron con los tres puntos al vencer por 3-2 en un intenso partido. Ahora, ha escalado en la clasificación son décimos con 11 puntos y este domingo visitan Chapín para enfrentarse al Xerez DFC, en descenso y con cinco unidades menos.

El inicio de Liga del Melilla no ha sido el esperado, con únicamente dos victorias y tres empates, junto a tres derrotas, además de la eliminación de forma prematura de la Copa Federación por un contundente 3-0 en el Ángel Celdrán de la Deportiva Minera de Checa. El objetivo de los melillenses no es otro que pelear por la parte alta para atar un puesto de play-off y en estos momentos está al borde del precipicio, con nueve puntos.