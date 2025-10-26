Antonio Fernández, destituido como técnico del Xerez DFC

Antonio Fernández ya no es entrenador del Xerez DFC. La junta directiva del club azulino ha tomado la decisión de prescindir del técnico gallego por los malos resultados acumulados por el equipo en este tramo inicial de la temporada 25/26 en el Grupo 4 de Segunda RFEF, en la que los azulinos están en descenso con seis puntos (16ª plaza). Han ganado un partido, al Yeclano en Chapín (2-1), han empatado tres -La Unión, Atlético Malagueño y Águilas-, y perdido cuatro, Deportiva Minera, Real Jaén, UCAM y Extremadura, han anotado diez goles y encajado catorce, que les convierte en el peor equipo del grupo en esa faceta.

La entidad ha hecho oficial la decisión a las diez menos cuarto de la noche de este domingo con un comunicado: "El Xerez Deportivo FC informa que Antonio Fernández deja de ser entrenador del primer equipo tras la derrota de este sábado ante el CD Extremadura. Tras la mala dinámica de resultados el club buscará un cambio de rumbo desde el banquillo que permita al equipo luchar por los objetivos marcados a principios de temporada.

Queremos agradecerle su compromiso, trabajo y profesionalidad durante su tiempo al frente del equipo, destacando especialmente la gran labor desempeñada la temporada pasada para lograr la permanencia en Segunda Federación

Desde estas líneas le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales".

El pasado curso, Fernández llegó al equipo en febrero a falta de doce jornadas para el final de liga (23ª) para ocupar el puesto de David Sánchez, entrenador que fue destituido también por los malos resultados. Los xerecistas sumaban 23 puntos y estaban en descenso a cuatro unidades del play-out que marcaba en aquel momento el San Fernando y a cinco de la Balona, en ese momento fuera de peligro. Tres meses más tarde, isleños y linenses descendían a Tercera RFEF y el Xerez DFC salvaba la categoría una cita antes del final del curso con un triunfo a lo grande en el derbi ante el Xerez CD (2-1). El técnico logró 17 puntos en 12 encuentros, repartidos en cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas.

Antonio Fernández ha estado en el banquillo del Xerez DFC en veinte partidos en dos temporadas. / Manuel Aranda

Los números de Antonio Fernández

Fernández debutó en La Línea (1-1) frente a la Balona, su exequipo, y cerró el curso con derrota en La Condomina ante el UCAM ya con los deberes hechos (3-0). En su estreno en Chapín se impuso al Villanovense (1-0), luego cayó vapuleado en Linares (4-0), los xerecistas volvían a ganar en Chapín ante al Recreativo Granada (2-1), salían del descenso directo y se quedaban en play-out. Ante La Unión, cayó 2-1 y luego sumó dos triunfos seguidos, Antoniano (2-0) y Almería B (0-1) y se alejaban de la zona peligrosa. Cuando mejor lo tenía, empató con el San Fernando en Chapín, cayó ante Minera (3-0) y Don Benito (1-2) y firmó la permanencia en el derbi (2-1).

El entrenador azulino se marcha con veinte partidos en el banquillo en dos cursos, en los que ha ganado seis, empatado cinco y perdido nueve.

Las causas del adiós

Las causas que han llevado al club a tomar la decisión son evidentes, el equipo no juega mal, compite, está en los partidos, tiene opciones de ganar al ponerse por delante en el marcador -lo hizo en cinco ocasiones -Minera, La Unión, Atlético Malagueño, Real Jaén y Extremadura-, pero pierde porque en defensa es un desastre total. Desde la primera jornada, los problemas se le han acumulado a los xerecisas atrás. Justo antes del primer partido de liga se marchó Salguero al filial del Girona, luego se lesionó de gravedad Mauro y llegó Udom y en la portería Perales no respondió en los primeros partidos, se lesionó y la ficha del central fue para el meta Florentin Bloch.

Al equipo cada vez que le toca defender, especialmente a balón parado y en centros laterales, se le hace de noche, ha recibido 14 goles y la mala suerte también se ha aliado con él. De hecho, sus centrales se han marcado tres goles en propia puerta, dos Morante (Malagueño y Yeclano) y uno Dorado (UCAM) y Udom tampoco tuvo fortuna este sábado en el Francisco de la Hera. En la barrera, saltó para taponar el disparo de Juanmi Callejón, el balón le tocó en la cabeza y despistó a Floch. Todos graves contratiempos que hacen daño.

La plantilla está citada este lunes a las nueve de la mañana para entrenar, el técnico acudirá para despedirse de los jugadores y la entidad ya busca recambio.