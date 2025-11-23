Tres malas noticias en el triunfo del Xerez CD en Yecla

El Xerez CD se imponía este domingo al Yeclano convirtiéndose en el primer equipo capaz de marcar y sumar los tres puntos como visitante en La Constitución, hasta ahora terreno inexpugnable y del que sólo había sacado rédito el Lorca Deportiva con un empate en la cuarta jornada. Llegó el ejército de Diego Galiano para derribar el muro murciano y sumar de tres corrigiendo el tropiezo de la semana anterior en Chapín. Así, el Deportivo se mantiene en puesto de play-off de ascenso, es quinto empatado con tercero (La Unión) y cuarto (Lorca), a un punto del Extremadura y a tres del Águilas, nuevo líder.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los xerecistas. A los veinte minutos, Ricky Castro, ausente contra La Unión y Lorca por una lesión, sintió un pinchazo en un sprint cuando corregía su posición defensiva y se tuvo que retirar del terreno de juego. Su puesto lo ocupaba Bless, que en tareas de defensa estuvo muy seguro durante el resto del choque. El chipionero se tendrá que realizar pruebas, pero todo apunta a que va a estar algunas semanas fuera, por lo que se va a perder, como mínimo, el encuentro del próximo domingo frente al Real Jaén, declarado Medio día del Club.

La de Ricky no va a ser la única baja del Deportivo. Es más, Diego Galiano va a perder a tres de sus cuatro centrocampistas para el duelo contra los del Santo Reino. En efecto, Adri Rodríguez tendrá que cumplir el segundo partido de castigo tras la roja directa que le mostraron en el choque contra el Lorca. Aquella jugada que Galiano calificó como un error del árbitro le va a salir cara al Deportivo, ya que en Yecla han visto la quinta amarilla tanto Ismael como Charaf.

De esta forma, del centro del campo titular, Galiano sólo va a poder contar con Jaime López y se verá obligado a modificar varias posiciones para el importante duelo frente a los jiennenses, que este domingo se imponían al Recreativo de Huelva. Las alternativas son varias. Hugo Díaz, que estuvo a un nivel aceptable en Yecla, tiene muchas papeletas para seguir con dorsal de titular y Bless tendría que jugar como mediocentro defensivo y abandonar el lateral, donde el recambio natural -aunque en La Constitución no lo ha sido- es Leo Vázquez. Con De la Lama también lesionado, las opciones para sustituir a Charaf se quedan en Zelu, para tirarlo a una banda, o en Jaime Fuentes, que podría jugar más retrasado de su posición habitual como ya hizo Jaime López.