Otro gran paso adelante de Paula Cuevas

Paula Cuevas no deja de sorprender a propios y extraños. La joven tenista jerezana, que desde hace aproximadamente mes y medio pertenece a la Academia de Tenis de Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos Alcaraz, ha participado hace unos días en la Babolat Cup disputada en Valencia. Su concurso se ha producido esta vez en la categoría sub-14 en lugar de la sub-12, que es la que le corresponde por edad. Ante la sorpresa de todos, la tenista se ha desempeñado con brillantez, adjudicándose el torneo ante rivales dos años mayor y con una complexión física superior.

Parece que no hay campeonato que se le resista a Paula Cuevas, que partía como tercera cabeza de serie del campeonato. Debutaba en octavos de final contra la wild card (invitada) Adriana Cerda, a la que derrotaba por 6-1 y 6-0. El camino se endureció a partir de cuartos de final, donde la esperaba Xiaoman Bo. En un partido muy duro, la jerezana se hacía con el primer parcial por 6-2, pero caía en el siguiente por idéntico resultado, ganando 10-7 en el desempate.

Paula Cuevas mantiene una brillante progresión.

Fue la tónica también en semifinales, que le medía a Ainhoa Barberá, quinta cabeza de serie. En otro duro encuentro, Cuevas le endosaba un rosco en el primer set, pero perdía el segundo 6-7. En el definitivo, se llevaba el encuentro por un claro 10-2. En la final esperaba Elena Romero, número seis del ránking del torneo. Paula ganaba ambos sets, el primero 7-5 y el segundo 6-3, adjudicándose el torneo.

La Babolat Cup de Valencia se disputó en las pistas del Club Español de Tenis, reuniendo a jóvenes promesas del tenis en las categorías benjamín, alevín e infantil. A pesar de las lluvias que marcaron las jornadas y limitaron las actividades formativas que Babolat tenía planificadas, el torneo se desarrolló con éxito, destacando el gran nivel deportivo de los participantes.

Los ganadores y finalistas recibieron premios cortesía de Babolat e ISDIN, patrocinadores que continúan apoyando el desarrollo del tenis base en la Comunidad Valenciana. A pesar del clima, la jornada dejó una gran muestra de deportividad y entusiasmo entre los jóvenes jugadores, consolidando la Babolat Cup como una cita destacada dentro del calendario del tenis juvenil.