El UB Jerez logra su primer triunfo en liga ante el Cádiz CB Gades (49-63)

El UB Jerez de Liga Nacional N1 Femenina ha logrado su primera victoria de la temporada en la segunda jornada de la competición al imponerse en el derbi provincial al Cádiz CB Gades Gipys (49-63). Las de Pablo Benítez fueron superiores en el rebote (53 por 37) y mantuvieron un ritmo alto durante todo el encuentro.

El conjunto negro arrancó marcando el ritmo del partido, dejando claro que había entrenado duro para mejorar las carencias mostradas en pretemporada y en el primer envite de la campaña que perdió en casa 64-72 ante Gestión y Calor Cordobasket. Con el paso de los minutos fue afianzando el factor rebotes defensivos e incrementando la intensidad defensiva, pero, a pesar de todas estas buenas sensaciones, las visitantes no lograban despegarse en el marcador y el intermedio llegó con una diferencia de 8 puntos.

Las anfitrionas entraron a la segunda mitad con la intención de invertir el ritmo del partido, pero las jerezanas no lo permitieron y aumentaron la distancia en el marcador hasta el +16. En el último cuarto del encuentro, el UBJ entró en unos instantes de desajustes defensivos y desconcentración que provocaron que las gaditanas redujeran la ventaja a tan sólo 5 puntos, llegando los nerevios a las de Benítez.

El técnico se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para realizar algunos ajustes en el cinco que estaba en pista para conseguir una reacción y aumentar el nivel en los últimos minutos y lo logró. Las jugadoras del UBJ más valoradas fueron María Lozano (20), Bea Rodríguez (12) y Ana Toro (11). La próxima jornada será frente a Córdoba CB el sábado 18 de octubre a las 18:30 h.