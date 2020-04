El 'play off' de ascenso genera opiniones para todos los gustos en la Tercera División

La propuesta de la Federación Española (RFEF) de dar por finalizada la competición en Tercera División sin descensos y con un 'play off' exprés para dilucidar los ascensos a Segunda B ha generado opiniones de todos los gustos tanto en los diferentes clubes como en las distintas federaciones territoriales. Hay unanimidad en que no haya descensos y diferentes lecturas, según les vaya la película, en la forma de dilucidar los equipos que disputen el 'play off' de ascenso.

Como se sabe, la Española mandó a las territoriales que consultaran con los clubes la propuesta realizada: acabar ya la temporada, que no haya descensos y disputar el ascenso entre los actuales cuatro primeros clasificados. Ayer viernes las federaciones remitían a la Española los resultados de la consulta y la próxima semana está prevista una reunión telemática entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y todos los presidentes de las territoriales para la puesta en común de la propuesta y tratar de sacar algo en claro a fin de que los clubes sepan a qué atenerse en el futuro.

Claro que todo esto queda pendiente de la evolución de la pandemia de coronavirus que mantiene al fútbol paralizado; condición sine qua non es el permiso y visto bueno del Gobierno en general y de Sanidad en particular. A partir de entonces se podrá empezar a hablar y a planificar, siempre teniendo en cuenta que la Tercera División, aun siendo categoría nacional, es amateur, con las dificultades o inconvenientes que ello implica para acabar el curso 2019-2020 realizando una fase final exprés.

Y como nunca llueve a gusto de todos, varios clubes de diferentes grupos de Tercera División ya han mostrado su negativa a la propuesta de la RFEF de un 'play off' exprés entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo, y según informó la Cope, enviaron una carta a la Federación Española de Fútbol en la que expresan su desacuerdo ante la propuesta ya que "atenta contra los valores deportivos".

Los clubes contrarios a esa decisión aseguran que "es injusto enfrentar únicamente a los cuatro primeros clasificados, teniendo en cuanta que restan 30 puntos, y que los equipos que preceden a los cuatro primeros clasificados tendrían opciones reales de conseguir un puesto en los 'play off".

Entre las soluciones que aportan figuran finalizar la competición con las bases establecidas y cuando las autoridades sanitarias lo autoricen; si no fuese posible, piden "anular la temporada por completo, sin descensos ni ascensos". Es decir, ni comen ni dejan comer.

Y si la única solución fuese el 'play off' de ascenso, solicitan que ese ascenso se juegue en una sede fija neutral, a puerta cerrada y a único partido entre los ocho primeros clasificados: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Luego, semifinales y final. Dentro de esta propuesta, proponen que se jugaran los partidos durante una semana, sábado, miércoles y domingo, respetando el descanso de las 72 horas exigido por la AFE.

Después de las consultas de las territoriales se han conocido detalles de las votaciones de los clubes de varias federaciones, entre ellas la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), que hizo públicos los resultados de la consulta a los clubes de categoría nacional, de la que se desprende que casi la totalidad de los clubes está de acuerdo con la propuesta de la RFEF de dar por finalizada la competición regular, que no haya descensos y optar por una fórmula exprés para decidir los ascensos y concluir los campeonatos.

En Tercera, 33 de los 38 clubes se decantan por decidir el ascenso con un 'play off' entre los cuatro primeros (con varias propuestas para decidir el ascenso); 3 clubes proponen un 'play off' de 8 equipos; un club propone otro número; y otro club no participa.

Las posturas de otras federaciones territoriales se reflejan a continuación:

MADRID

Los representantes de los clubes madrileños de Tercera división, que disputan el grupo VII, dejan claro que son conscientes completamente de la dificultad del momento que se está viviendo, lo que quieren es que la RFEF tome una decisión cuanto antes ante el impacto tremendamente negativo que está suponiendo la suspensión de la competición en los clubes, todos ellos modestos, que necesitan cuanto antes saber lo que va a ocurrir.

Sus representantes, que son conscientes de que no es fácil en su categoría tomar una decisión uniforme, pusieron sobre la mesa cinco o seis opciones de resolución de la campaña, pero sin llegar a profundizar ni alcanzar una postura uniforme.

En el Navalcarnero, líder del grupo, Juan Alarcón es partidario de que en el caso de que la competición no pueda seguir los derroteros previstos y se juegue un 'play off' con la clasificación actual, al menos que quienes van en cabeza tengan un 'privilegio' como ha sucedido el las campañas previas.

"La opción más justa es el 'play off' siempre y cuando se pueda jugar en tiempo y forma, pero en las mismas condiciones que está planteado en la legislación vigente. Según lo que propone la RFEF los primeros no tienen ninguna ventaja. Plantean un campo neutral y que el primero juegue contra el cuarto, el segundo contra el tercero y se enfrenten los ganadores. ¿Qué privilegio tiene el primero?", declara.

"La solución idónea es que se acabe la competición. ¿Si no se acaba la competición y hay tiempo material hasta el 30 de junio para hacer un 'play off' exprés? Que se haga, pero dándole privilegios al equipo que va líder como sucede en el 'play off' normal. Y si no hay forma de jugar, que suban los que van líderes. No porque estemos nosotros, es lo más justo", concluye.

LA RIOJA

Los clubes de Tercera División de La Rioja no comparten la solución propuesta por la RFEF y son partidarios de que los equipos clasificados en primera posición cuando se paró la Liga asciendan de forma directa a Segunda B. Esta opción supondría el ascenso de la Sociedad Deportiva Logroñés a Segunda B, ya que lideraba el grupo riojano de Tercera División.

El presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, Eduardo Guerra, consideró que aunque su club "sea el que se beneficiaría" en estos momentos, "todo son castillos en el aire, porque no se sabe cuándo se va a poder jugar, y todo lo que se plantee tiene cosas en contra".

En cualquier caso "lo que ha planteado la Federación no es lo mejor para muchos equipos, en especial para los que lo han hecho bien durante la temporada", añadió

"Para empezar, si se hace lo que han planteado, habrá equipos que iban quintos o sextos en la clasificación de cada grupo que se sientan perjudicados, con lo que podrían recurrirlo", dijo, "y, además, a equipos que tenían toda la ilusión del mundo por jugar una fase de ascenso se les impediría que la vea su gente".

"Es una idea que no tiene sentido, y más sin saber cuándo se va a poder jugar y cómo", afirmó, y subrayó que, "aunque ninguna salida es buena, la mayoría de equipos admitieron que ascienda el primero".

CEUTA

En declaraciones al programa Alarma Ceuta, de RTVCE, Luhay Hamido, presidente del Ceuta, ha defendido que lo más razonable sería que quedase "todo como en la primera vuelta, que es lo que dice el Reglamento. Pero si al final quieren hacer un decretazo y cambiar las normas, al final son ellos los que mandan".

El presidente del Ceuta insiste en que, ante todo, “hay que acabar la competición, quedan nueve partidos y pueden pasar muchas cosas. Nosotros podemos quedar octavos o campeones".

No obstante, la propuesta de que el 'play off' se amplíe a más equipos, no solo a los cuatro primeros, no es mal vista por el Ceuta. "Sería un mal menor si podemos disputar los 'play off'. Que intenten hacer algo lo más equilibrado posible. Es un tema complicado, son muchos grupos y muchos equipos y esto puede llevar a una locura tremenda. No me imagino tener que jugar un 'play off' en un lugar sin afición, no lo veo. Pero si lo tienen que hacer de esta manera, que no nos dejen fuera, que tenemos un partido contra el Écija que nos tienen que sumar los tres puntos".

Además, Hamido cree que la propuesta de la RFEF "premiaría a los de abajo, que no van a descender, y los que han estado metidos en 'play off' toda la Liga y en esta última jornada se hayan quedado fuera, no entran. Son muchas injusticias. Creo que la Federación intentará dar una vuelta y buscar una solución lo más equitativa posible".

El presidente del Ceuta ha mostrado su confianza en el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, que "está haciendo todo lo que está en su mano y lo está peleando porque tampoco lo ve justo".

CANTABRIA

Los clubes de la Tercera División de fútbol de Cantabria (Grupo III) abogan por un 'play off' de ascenso con los seis primeros clasificados, tras ser informados por la Federación Cántabra del planteamiento de la Real Federación Española.

Aún así, muchos de los clubes de esa categoría son "escépticos" en que se pueda reanudar la competición para decidir los ascensos, aunque sea en una sola sede, a puerta cerrada, y con eliminatorias a partido único.

Y, preguntados por Efe, opinan que todo está condicionado a la evolución del coronavirus, además de coincidir en que lo más importante en estos momentos es cumplir con las medidas sanitarias y garantizar la salud de las personas.

En caso de que pudiera celebrarse el 'play off' de ascenso, Cantabria se aseguraría un representante en Segunda B, que saldría del vencedor de las eliminatorias entre Laredo, Gimnástica de Torrelavega, Rayo Cantabria (filial del Racing), Tropezón de Tanos y, probablemente, Cayón y Escobedo, quinto y sexto clasificado respectivamente.

En declaraciones a Efe, el presidente del Laredo, José Miguel San Román, señala que la propuesta de la RFEF parece "correcta, pero mejorable", ya que el club pejino será el "más perjudicado" con este formato, "al perder todos los privilegios por quedar primero".

Por ello plantea la posibilidad de que haya dos ascensos por grupo, uno directo, para el campeón de la fase regular, y otro entre los participantes del 'play off'.

Sin embargo, San Román recalca que "todo son cábalas y suposiciones", algo en lo que también coinciden Justo Sisniega, coordinador de las secciones inferiores del Racing de Santander, o los presidentes del Cayón, Dionisio Humara, y Escobedo, Luis Merino, que se muestran muy escépticos con que las autoridades sanitarias permitan que se disputen las competiciones antes del 30 de junio.

Desde el Tropezón de Tanos, su tesorero, Carlos Orcajo, apunta también que si los encuentros no se pueden celebrar en las fechas previstas, se deben disputar las eliminatorias a partir de agosto, "con los nuevos contratos" de jugadores, ya que "en el fútbol modesto también se verán afectados por las altas y bajas de futbolistas si hay desplazamiento en el calendario".

El presidente de la Gimnástica de Torrelavega, Tomás Bustamante, se ha mostrado también partidario de ampliar el 'play off' a seis equipos "por comprensión" con dos clubes que seguían luchando por meterse en fase de ascenso, aunque ha destacado que en esta situación "atípica" lo de menos es cómo se termine la temporada. "Ahora hay cosas más importantes", opina.

CASTILLA Y LEÓN

La Federación de Castilla y León de Fútbol se reunió con los clubes afiliados de Tercera División, mostrando su preocupación por la situación actual del país y de la Comunidad, además de por el futuro cercano del fútbol castellano y leonés y el nuevo panorama que se vislumbra a corto y medio plazo.

Los equipos han expuesto, específicamente, su preocupación por la ampliación en el número de equipos en todas las competiciones en las que participarán a partir de la temporada 2020/21 teniendo en cuenta los no descensos propuestos por la RFEF. Esta muestra de incertidumbre con respecto a la nueva composición de los grupos de las distintas divisiones fue razonada conociendo las particularidades en extensión y condiciones climatológicas de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA LA MANCHA

El Calvo Sotelo, según informa La Tribuna de Ciudad Real, está liderando una solución alternativa para la que está recabando apoyos entre otros clubes del Grupo XVIII de Tercera División. Se trata de, si no se pueden jugar los diez partidos de liga que restan, decidir la plaza de ascenso a Segunda B en un 'play off' entre los ocho mejores clasificados en la actualidad.

A juicio de su presidente, Maxi Sáez, ésta sería la solución "más justa para todos y la que perjudicaría a menos", en especial para los conjuntos que están muy cerca de las cuatro primeras plazas, que son las que en un principio contempla la RFEF para disputar su 'play off' exprés.

Así, en ese hipotético 'play off' a ocho, se medirían a un partido y en sede neutral primero contra octavo (Socuéllamos-Tarancón), segundo contra séptimo (Quintanar-Conquense), tercero contra sexto (Toledo-Calvo Sotelo) y cuarto contra quinto (Guadalajara-Ibañés). Los ganadores se cruzarían en semifinales por criterio clasificatorio, y los finalistas se jugarían el ascenso en un encuentro después de superar tres rondas, que se jugarían con al menos 72 horas de intervalo (sábado-miércoles-domingo).

Maxi Sáez se reunió por videoconferencia con los presidentes de los otros tres equipos más interesados en que esta propuesta sea tenida en cuenta, Ibañés, Tarancón y Conquense, para posteriormente redactar y firmaron un escrito dirigido a la Federación de Castilla-La Mancha, defendiendo este 'play off' a ocho.

Además, advierten a la RFEF que su propuesta de 'play off' exprés no sería viable desde el punto de vista reglamentario, pues modifica las bases de competición, ni justo porque sólo beneficiaría a los cuatro primeros clasificados, cuando aún restan 30 puntos en juego y varios duelos directos entre los equipos de la parte de arriba de la tabla, con algunos conjuntos con un partido pendiente por disputar, como Guadalajara, Ibañés y Conquense.

El rotativo manchego también se hace eco de que en otros grupos de Tercera esta misma propuesta está recabando apoyos, con hasta medio centenar de conjuntos comprometidos, la inmensa mayoría clasificados entre los puestos quinto y octavo, obviamente, subrayando que no se descarta incluso que puedan acudir a la justicia ordinaria buscando amparo.

CATALUÑA

La Federación Catalana de Fútbol celebró una reunión telemática con los clubes catalanes de Tercera División, en torno a la propuesta de finalización de las categorías nacionales realizada por la RFEF. El presidente de la FCF, Joan Soteras, acompañado por el secretario general de la FCF, Oriol Camacho, encabezó el encuentro, donde los equipos de la categoría han mostrado un consenso amplio para dar para terminar la temporada, extender la participación en el 'play off' de ascenso hasta el octavo clasificado y que no haya descensos.

EXTREMADURA

En declaraciones a Canal Extremadura, Horacio López, presidente del Moralo, ha dicho que la propuesta del fútbol extremeño que cobra fuerza en Tercera División es el ascenso directo del primer clasificado y hacer un 'play off' express con los clasificados en los puestos 2°, 3°, 4° y 5°.

GALICIA

Detalla el Faro de Vigo que diferentes clubes de Galicia están convencidos de que las protestas se van a producir en masa contra la Federación Española, algo que podría incluso afectar a la temporada siguiente en caso de que el juzgado ordenase la paralización de una Liga, y que expertos advierten de que lo más 'sólido' para evitar problemas sería anular la temporada, los resultados conseguidos y comenzar de nuevo desde cero en septiembre o cuando sea posible.

MELILLA

Diego Martínez, presidente de la Real Federación Melillense de Fútbol, trasladó la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol a todos los clubes melillenses y componentes de su junta directiva de la RFMF, después de las diversas reuniones con presidentes de federaciones territoriales mantenidas recientemente.

Según la Melillense, "la propuesta de la RFEF recoge que cada federación territorial decida sobre el devenir de sus competiciones y que todas las competiciones nacionales no profesionales se den por finalizadas con una serie de condicionantes, como la eliminación de los descensos y la realización de una fase de ascenso exprés, con el menor número de partidos posibles, habiendo gran aceptación por parte de los 38 asistentes de manera online".

NAVARRA

La reunión telemática de más de dos horas de duración que mantuvieron el presidente y vicepresidente primero en funciones de la Federación Navarra de Fútbol (FNF), Rafa del Amo y José Carlos Garde, respectivamente, con representantes de los 20 equipos del grupo navarro de Tercera División terminó con consenso, ya que todos se mostraron favorables al escenario planteado por la Federación Española de dar por acabadas las competiciones no profesionales de fútbol, de que no haya descensos y de decidir los ascensos a través de un mecanismo exprés consistente en eliminatorias a partido único y sin público y a ser posible con concentración y proximidad geográfica.

"Estoy muy satisfecho porque hemos salido todos contentos de que los clubes navarros no desciendan y además entienden que, si esta propuesta se lleva a cabo, es un buen paso para todos", señaló Del Amo al término de la reunión. No obstante, el presidente en funciones de la Federación Navarra precisó que "ahora hay que ver las propuestas del resto de federaciones", sin olvidar que, en cualquier caso, la última palabra para la reanudación de las competiciones la tendrá el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes.

Del Amo aclaró que "la propuesta que vamos a defender es que subiría un club navarro a Segunda B a través de un 'play off' que disputarían los cuatro primeros de Tercera en un campo neutral de Navarra". Jugarían el primero (Mutilvera) contra el cuarto (Pamplona) y el segundo (San Juan) contra el tercero (Beti Kozkor), enfrentándose los ganadores en una final de la que saldría el equipo que ascendería. El presidente en funciones de la FNF no pudo precisar fechas porque "van a depender de la evolución de la pandemia de coronavirus" y de las medidas que vayan adoptando las autoridades al respecto.

VALENCIA

La mayoría de los clubes de Tercera División de la Comunidad Valenciana están de acuerdo en dar por finalizada la temporada sin descensos de categoría y que los ascensos se disputen a través de una promoción cuyos detalles no han concretado, informó la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) en un comunicado.

Según la FFCV, una amplia mayoría quiere acabar ya la temporada y, además, algunos de ellos plantean que la fecha límite para disputar una hipotética eliminatoria de ascenso a Segunda o Segunda B sea el 30 de junio.

Los integrantes del Grupo VI de Tercera han votado de forma mayoritaria que ascienda de forma directa el primer clasificado del grupo y que, además, se celebre una promoción entre el segundo y el quinto clasificado y que tampoco haya descensos.

CANARIAS

Los clubes canarios de fútbol de Tercera División están divididos por el criterio a aplicar ante la propuesta de la RFEF de disputar un 'play-off' exprés, y finalizar así las competiciones no profesionales de esta temporada por la pandemia del coronavirus.

En el caso del grupo XII -Canarias-, se da la particularidad de que no todos los equipos tienen el mismo número de partidos disputados porque la jornada 26 no llegó a completarse -se jugaron cinco encuentros, la mitad- debido a una situación de alerta por calima en todo el archipiélago, a finales de febrero.

En el momento en que la competición fue paralizada por el coronavirus -mediados de marzo, jornada 29-, la SD Tenisca (La Palma) era líder con 54 puntos, seguido de la UD Tamaraceite (53), CD Marino (53) y UD San Fernando (52).

Los dos primeros clasificados habían disputado 28 partidos, pero los dos siguientes tenían un encuentro menos contabilizado, así como el Atlético Paso (La Palma), quinto en la tabla con 49 puntos.

La Federación Canaria de Fútbol podría proponer a la RFEF que los equipos de su territorial se jueguen el ascenso entre sí en un 'play off' que enfrentaría a los cuatro primeros en tres partidos -semifinales y final, en una única isla-, y el campeón resultante ascendería a Segunda División B.

El presidente de la SD Tenisca, Elías Hernández, manifestó a Canarias Radio La Autonómica que agradar a todos "no es fácil", y que dicha propuesta es "bastante aceptable", pero hay "más posibilidades".

Héctor Ramírez (UD Tamaraceite), subrayó que la forma "más justa" es aplicar el "coeficiente de puntos", sin tener que disputar los partidos que fueron aplazados, una fórmula que solo variaría el orden en las actuales cuatro primeras posiciones: el Marino sería primero, y le seguirían Tenisca, San Fernando y Tamaraceite.

"Lo importante es garantizar la salud de los futbolistas y los cuerpos técnicos", añadió Ramírez, por lo que si no se puede volver a jugar al fútbol, abogaría por declarar desierta la competición.

Francisco Santamaría (CD Marino) también apostaría por aplicar el coeficiente de puntos porque a su juicio sería la fórmula "menos dañina". Ahora bien, el club de Los Cristianos -sur de Tenerife- saldría beneficiado si se aplicasen otros criterios como si, en el caso de que no se pueda jugar, ascendiese directamente el equipo que acabó la primera vuelta como líder -el Marino-, o el que mejor coeficiente tiene en la actualidad (1,96), pese a ir tercero.

Serafín Herrera (UD San Fernando) también sostiene que la mejor opción es aplicar el coeficiente actual de puntos y que se juegue "un 'play-off' en un campo neutral".

Sin embargo, William Nazco, presidente del CD Atlético Paso, quinto clasificado, se sentiría perjudicado por ese criterio.

ASTURIAS

José López Arbesú, presidente del CD Tuilla, del Grupo II, dijo en Radio Marca que "lo más justo es terminar la competición como terminó la primera vuelta, hay precedentes", reivindica el portavoz asturiano en relación al planteamiento inicial, el mismo que indica que se dé la temporada por terminada en función a la última jornada disputada antes del parón.

Esa última medida les perjudica, ya que ocupan el quinto puesto en la clasificación, uno por debajo del billete que da acceso a la lucha por el ascenso vía 'play off'. Y añade: "Los clubes, por lo general, están dispuestos a terminar la temporada como está, sin descensos. Somos minoría, pero consideramos que la justicia se imponga".

"En la primera vuelta acabamos con 40 puntos y empatados contra el Lealtad, que era el primer clasificado. La gente dirá que lo proponemos porque nos favorece, pero lo hacemos porque es lo más justo en esta categoría", subraya.

Y como apoyo a su protesta realza el ejemplo del Reus: "El año pasado, sin ir más lejos, el Reus jugó 8 o 10 partidos en la segunda vuelta y sólo contaron los de su primera vuelta. Por tanto, lo vemos lo más justo, jugaron todos contra todos si nos remitimos a la primera vuelta".

Uno de los que se ha manifestado en contra de estas medidas es el CD Lealtad, molesto con el 'plan Rubiales'. Líder del Grupo II, este club asturiano de Villaviciosa no cree que sea justo el método de 'play off' propuesto, ya que invalida las ventajas que otorga la primera posición.

El presidente del CD Lealtad, Pedro Menéndez, en unas declaraciones recogidas por Ser Deportivos Asturias, explicó que "no veo justo que un primer clasificado después de 28 jornadas tenga que jugar contra un cuarto sin gente y sin nada... con los mismos beneficios. Me imagino que siete meses de competición tienen que tener algún valor. Va a servir lo mismo 28 jornadas que un partido a 90 minutos. Pienso que el primero tiene que tener algún beneficio".

Además, el presidente del club maliayo piensa que "es muy difícil que ese 'play off' se pueda jugar antes del 30 de junio, lo que complicaría su disputa en términos jurídicos". Y añade:"Se han suspendido los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, y queremos que clubes humildes como nosotros metamos a los futbolistas con los pocos medios sanitarios que tenemos. Lo veo casi imposible que ese 'play off' se juegue".