Andalucía respalda la propuesta de la Federación Española

Los clubes andaluces aprueban la propuesta de dar por finalizada la competición de liga, que no haya descensos y un play off exprés para dilucidar los ascensos tanto en Segunda B como en Tercera. Ahora será la Federación Española la que, una vez tenga los resultados de todas las territoriales, tome la decisión definitiva sobre la temporada 2019-20. En principio está prevista una reunión telemática la próxima semana entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y todos los presidentes de las federaciones territoriales, para alcanzar un acuerdo ya definitivo, siempre supeditado a que Sanidad dé el visto bueno para que se pueda retomar la competición.

En cuanto la Española haga oficial la propuesta, el Xerez DFC estará clasificado oficialmente para el play off de ascenso a Segunda B a falta de conocer cómo se disputará. Por su parte, el Xerez CD tendría asegurada la permanencia en Tercera División, al igual que CD Rota y Arcos CF, como también el Atlético Sanluqueño en Segunda B.

La Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) acaba de informar que ya ha remitido a la Federación Española (RFEF) los resultados de la consulta solicitada el pasado 14 de abril sobre el parecer del fútbol y fútbol sala andaluz en relación a la propuesta de finalización de las competiciones planteada por el organismo del fútbol nacional. La RFAF ha realizado el estudio tras consultar al cien por cien de los clubes de categoría nacional de fútbol y fútbol sala en modalidad masculina y femenina, un total de 172 clubes, por medios telemático, telefónico y a través de intranet.

De la consulta efectuada por la RFAF a todos los clubes nacionales implicados se desprende que casi la totalidad de los clubes está de acuerdo con la propuesta de la RFEF de dar por finalizada la competición regular, que no haya descensos y optar por una fórmula exprés para decidir los ascensos y concluir los campeonatos.

La totalidad de los clubes (172) está de acuerdo con finalizar en este momento la competición regular .

. La casi totalidad de los clubes (169 de 172) está de acuerdo con que no se produzcan descensos .

. Mayoritariamente se acepta la fórmula del play off exprés planteado por la RFEF para la conclusión de los campeonatos (170 de 172).

planteado por la RFEF para la (170 de 172). Un alto porcentaje prefiere que para dilucidar los equipos que ocupen las plazas de play off se respete lo indicado en la norma de cada competición.

se respete lo indicado en la norma de cada competición. Los clubes clasificados del 5º al 8º puesto solicitan una ampliación de plazas respecto a lo que dice la norma para que en el play off participen del primero al octavo clasificados.

solicitan una ampliación de plazas respecto a lo que dice la norma para que en el play off clasificados. Los clubes también consideran que los primeros clasificados deben tener algún tipo de beneficio .

. Los datos de esta consulta remitidos a la RFEF se acompañan de una documentación consistente en varias propuestas de finalización de la competición planteadas a modo individual por algunos de los clubes consultados.

Fútbol masculino

Andalucía está representada a nivel nacional en el fútbol masculino por 95 clubes pertenecientes a las ocho provincias.

Todos (95) están de acuerdo en finalizar la temporada en este momento.92 clubes proponen que no haya descensos

En relación al modelo de play off, el resultado de la consulta es el siguiente:

Segunda División B (10 clubes):

4 clubes proponen play off de 4 equipos.

proponen play off de 4 equipos. 3 clubes proponen play off de 8 equipos.

proponen play off de 8 equipos. 1 club propone play off de 6 equipos.

propone play off de 6 equipos. 1 club propone anular la competición.

propone anular la competición. 1 club acepta lo que se decida (abstención).

Tercera División (38 clubes):

33 clubes proponen play off de 4 equipos (con varias propuestas para decidir el ascenso).

proponen play off de 4 equipos (con varias propuestas para decidir el ascenso). 3 clubes proponen play off de 8 equipos.

proponen play off de 8 equipos. 1 club propone otro número.

propone otro número. 1 club no participa.

División Honor Juvenil (16 clubes):

No afecta la consulta del play off al no existir los ascensos en esta categoría.

Liga Nacional Juvenil (31 clubes):

No afecta la consulta del play off pues ascienden los dos primeros clasificados.

Fútbol Femenino (14 clubes):

Los 3 clubes de la Liga Iberdrola coinciden en que debe finalizar la competición sin descensos; de los 4 clubes del Reto Iberdrola, 3 consideran muy acertada la propuesta. Algunos clubes consideran que deben de estudiar fórmulas para dar alternativa de ascenso al segundo clasificado. En Primera Nacional Femenina, los 7 clubes aceptan la propuesta de la RFEF.