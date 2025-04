Póker de títulos Nacionales en Aguas Abiertas seguidos para el 'galáctico' Jerez Máster

El Jerez Natación Máster no tiene techo. El club jerezano es ya algo más que galáctico. No hay reto que se le resista y este fin de semana ha conquistado por cuarto año consecutivo el Campeonato de España Máster que ha finalizado este domingo en Santa Eulalia del Río, integrado en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas Ibiza 2025. Este título se une a los logrados en Bañolas (2022) y Sevilla (2023 y 2024).

Los 41 nadadores desplazados, dirigidos por Fátima Moriana y Luismi Sánchez, han completado una excelente actuación y casi todos han sumado un gran número de puntos, que han permitido a su equipo seguir reinando en esta categoría máster. Han terminado con 491 puntos, por los 203 de Kairoscore, que ha sido segundo y los 177 del CN Máster Murcia, tercero.

El domingo concluyó la competición con el relevo mixto 4×750 metros y los seis clubes ganadores de las respectivas categorías fueron Jerez Natación Máster (+280, +240, +120 y +100), CN Vulcania Máster (+200), Kairoscore (+160) y CN Camargo (+80 Pre Máster). En esta modalidad, el combinado jerezano ha dado la campanada, ya que no partía como favorito y fue capaz de imponerse igualmente con una gran actuación.

El Natación Máster, como no podía ser de otro modo, ha tenido un bonito gesto y ha dedicado el título a su nadadora Esther Camí, vinculada al club desde 2022 y que falleció el pasado 28 de febrero tras no superar una dura enfermedad contra la que luchó con todas sus fuerzas. Fernando Carpena, presidente de RFEN Aquatics, acompañado por Javier Bonet, director insular de Deportes; Toni Ramón, concejal de Deportes de Santa Eulària; José Marí, presidente del Club Náutico Santa Eulària; y las directivas de Aguas Abiertas y Masters RFEN Aquatics, Marga Domínguez y Raquel Gil fueron los encargados de presidir la entrega de premios.

El regreso, una odisea con final feliz

La expedición del Jerez Natación Máster regresó sin problemas de Ibiza este lunes pese al gran apagón que ha sufrido España y, a través, de sus redes sociales han tranquilizado a todas las personas que se han interesado por los deportistas: "Hay mucha gente intranquila y seguro que les llega esta información. Todos estamos bien. Ha sido una auténtica odisea y hemos vivido momentos de confusión, pero este equipo está hecho de otra madera. No os imagináis la que había liada en Sevilla y Madrid. Gracias eternas por las muestras de preocupación e interés".

Luismi Sánchez, argulloso de su equipo

Luismi Sánchez, uno de los entrenadores del equipo, se ha mostrado tan satisfecho como orgulloso por los resultados conseguidos. "Sabíamos que teníamos opciones de conquistar el Nacional, pero no todo nos fuera a ir tan bien. Siempre las chicas son las que más puntos consiguen, pero es que en esta oportunidad los chicos también han estado sensacionales, dinamitaron la competición. Ganamos siete pruebas de seis el domingo, ganamos hasta el relevo absoluto y es para estar supercontentos y emocionados. Y, además, hemos sido el club más laureado en la premiación de Copa del Mundo".

Sánchez, tremendamente emocionado, añade: "Lo que tenemos en Jerez es impresionante, con el paso del tiempo se acabará y nos daremos cuenta de la barbaridad que tuvimos y pudimos disfrutar. El compromiso de este grupo de tremendo y como entrenador puedo decir que es una pasada, que es lo mejor que me ha pasado, ha sido espectacular. Nos ha dado pena que Jerez no haya podido disfrutar de todo esto en directo. También tenemos claro que con nuestra niña que nos falta, Esther, esto no podía salir mal, esto va por ella, que nos ha estado ayudando desde arriba".