El presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, moderadamente optimista

Cuatro meses y algunos días quedan para el primer ciclo de la 175 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, tiempo a priori suficiente para pensar que la normalidad volverá a las vidas de los ciudadanos de un país que está sufriendo durante estas últimas jornadas los peores embates del coronavirus COVID-19.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, con su presidente Rafael Hidalgo a la cabeza, sigue trabajando en la preparación de una cita tan especial como la de 2020, año en el que se alcanza la 175 edición de uno de los mayores espectáculos deportivos del sur de Europa. Sin embargo, el ambiente que se palpa, y no es para menos, es de preocupación e incertidumbre. La temporada se ha visto interrumpida a causa de la pandemia mundial del coronavirus. El hipódromo de Dos Hermanas tuvo actividad hasta el último fin de semana de febrero, aplazando a los meses de octubre y noviembre las citas de marzo y abril. Tres cuartos de lo mismo ha ocurrido con la temporada en el madrileño hipódromo de La Zarzuela.

El primer ciclo está previsto para los días 13, 14 y 16 de agosto -el 15, día de la patrona de la ciudad, no habría competición-, mientras que el segundo señalado del 28 al 30 de agosto. Sin embargo, "existe preocupación porque hay una incertidumbre grande, no sabemos qué va a ocurrir. Todo el programa que teníamos para celebrar el 175 aniversario lo tenemos en suspenso. Teníamos actos previstos en Sevilla este mes y los tuvimos que suspender y todo se ha quedado en 'stand by'. A ver si dentro de un mes podemos ver la luz. Esto no tiene otra lectura porque no nos podemos embarcar en una cosa que luego no se puede cumplir", afirma Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos sanluqueña.

Hidalgo opina que el coronavirus COVID-19 "nos puede trastocar los planes. De momento, no se ha caído ningún patrocinador. Es más, algunos nos han llamado para decirnos que contemos con ellos, lo que es de agradecer". "Entiendo -prosigue- que al haberse suspendido todas las ferias y hasta el Rocío, todos están expectantes a que llegue el verano y podamos celebrar las carreras, que son importantísimas para nuestra economía, ya que no sólo es la cuestión deportiva sino también en punto crucial en lo social y lo turístico".

En la primera quince de mayo se podrá saber algo más y en julio habría que tomar una decisión definitiva

El presidente de la promotora de las carreras sanluqueñas espera que "para mitad de mayo veamos las cosas mejor, de momento vamos a esperar a que termine el período de confinamiento, que a lo mejor se vuelve a ampliar" y señala que "en julio debemos saber a ciencia cierta si es posible disputar las carreras", asumiendo que será imposible posponerlas a otra fecha: "O se hacen o no se hacen", dado que los ciclos se encuentran fijados en la última quincena de agosto, el mes fuerte para el turismo en esta zona.

No poder celebrar este año las carreras sería una espita más para la debacle económica de la zona tras el aplazamiento del Gran Premio de España de MotoGP o las suspensiones de las ferias de todas las localidades limítrofes. "Las carreras inyectan muchísimo dinero en la zona. Tenemos estudios realizados y son unas 65.000 personas las que vienen todos los años de fuera y que evidentemente hacen aquí un gasto".

De momento, la actividad en las cuadras de la propia Real Sociedad de Carreras se centra especialmente en el cuidado de los caballos, la alimentación y sacarlos a los picaderos, pero con el impedimento de que puedan galopar en las playas sanluqueñas. Otras se encuentran en similar situación, por lo que ahora mismo es complicado precisar en qué estado de forma podrían llegar los purasangre al mes de agosto si esta situación se prolonga durante mucho más tiempo.

Para finalizar, Rafael Hidalgo manifiesta que "si en Madrid se reactivan las carreras antes de agosto, lo lógico es pensar que aquí podremos celebrar nuestro 175 aniversario". De momento, toca "hacer todo lo posible por cumplir las normas para que cuanto antes podamos estar disfrutando del sol y de nuestra gastronomía".