El PSOE denuncia el mal estado de Chapín y exige mejoras en la conservación y mantenimiento del estadio

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, ha denunciado este lunes el abandono y mal estado de conservación que sufre el Estadio Municipal de Chapín, una de las instalaciones deportivas más emblemáticas y utilizadas de Jerez. Alba ha explicado que "usuarios y deportistas que entrenan a diario en estas instalaciones públicas comunican al Grupo Socialista una serie de incidencias que llevan meses sin resolverse, y que se están agravando día a día sin que el gobierno municipal de García-Pelayo actúe para solucionarlas".

Los problemas detectados

Entre los problemas detectados, el viceportavoz socialista ha enumerado el deterioro del césped del estadio, que requiere una mejora urgente en su conservación y mantenimiento; pasillos a oscuras debido a la falta de reposición de luminarias fundidas; el ascensor fuera de servicio, con los consiguientes problemas de movilidad y accesibilidad; la pantalla LED del estadio no funciona; y techos con goteras que provocan charcos y aguas estancadas cada vez que llueve. A ello se suma la suciedad generalizada y asientos rotos en el graderío, que no se reponen y dan una imagen de dejadez impropia de una instalación municipal de primer nivel.

Alba ha lamentado que Chapín, la instalación deportiva municipal más importante de la ciudad, se encuentre en estas condiciones y ha exigido al Gobierno local que actúe con responsabilidad y destine los recursos necesarios para su mantenimiento. “Ahora que Pelayo tiene más dinero gracias a la subida de impuestos y tasas que sufren todos los jerezanos y jerezanas lo mínimo que puede hacer es invertir una parte en el deporte de Jerez y subsanar todas estas deficiencias que son perfectamente evitables si existiera voluntad política y una gestión responsable”, considera Alba.

"Exigimos soluciones inmediatas"

“El Partido Popular ha convertido Chapín en el reflejo de su forma de gobernar: propaganda, desidia y abandono. Mientras se hacen fotos en ruedas de prensa, las instalaciones donde miles de jerezanos practican deporte cada día se deterioran sin que nadie asuma responsabilidades. Desde el PSOE exigimos soluciones inmediatas, no promesas vacías, porque el deporte jerezano merece respeto, inversión y una gestión a la altura de lo que esta ciudad representa”, concluye el viceportavoz socialista.