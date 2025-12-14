Galiano, orgulloso con el triunfo y crítico y desesperado con el césped de Chapín

El Xerez CD cumplió con el guion, venció al colista Atlético Malagueño por 1-0 con tanto de Mati Castillo en un encuentro en el que debió golear, pero en el que perdonó y no estuvo fino en ataque y se mantiene en puestos de play-off. Diego Galiano, técnico azulino, se mostró orgulloso por el trabajo de sus jugadores, pero lamentó el pésimo estado en el que se encuentra Chapín y reclamó mejores condiciones de trabajo: "Somos el Xerez CD, pero no en cuanto a condiciones de trabajo, los que se dejan el pellejo por nosotros merecen más"

–¿Con qué sensaciones termina un partido que su equipo debió ganar por goleada?

–El fútbol no deja de sorprenderme. Cuando eres tan superior al rival, haces tantas cosas bien con y sin balón, creas nueve o diez ocasiones claras de gol, no dejas de intentarlo, eres valiente y te vas ganando 1-0, no lo entiendo... Al final, en la última falta que han tenido, el disparo ha ido al centro, pero pudo ir a la escuadra, entrar y te quedas con cara de tonto. Hay partidos en los que llegamos mucho menos y metimos tres goles, como en Yecla, pero hubo partidos, como este, en el que nos atascamos. En casa nos está pasando muchas veces esto, pero lo importante es generar ocasiones y con el tiempo entrará.

–Lo importante era ganar después de la derrota ante el UCAM...

–Está claro, en cuanto acaba un partido, ganes o pierdas, en lo que piensas es en volver a ganar la próxima semana. El equipo, en ese sentido, es mentalmente fuerte, trabaja muy bien, tiene las ideas muy claras, es un grupo honrado, con mucho talento y estoy encantado. Podemos ganar o perder partidos, pero el equipo en el campo hace muchas cosas bien.

–Desde fuera, ¿el 1-0 puede mostrar dudas por un resultado tan corto ante el colista?

–El resultado es ese, pero la sensación que me queda es que el equipo sigue haciendo muchísimas cosas bien. La pasada jornada en la segunda parte en UCAM nos pasó igual, tuvimos cinco ocasiones claras de gol para hacer daño y no las metimos y hoy hemos tenido no sé cuántas y no las hemos metido, pero bueno, el equipo las genera, es valiente, juega bien, llega con criterio, sale de atrás con criterio, cuando no tenemos balón transitamos bien. ¿Qué pasa? Que nos está faltando, el empujoncito que más vale y eso no es decir que nuestros delanteros no metan goles, porque Nané no ha tenido ninguna situación clara, salvo un tiro que se le fue. Charaf tuvo dos, Zelu también, Mati después del gol, Adri... No estuvimos acertados. Hay que seguir trabajando, hay que seguir intentándolo y hay que seguir generando situaciones de peligro, que todavía queda mucho.

Falta de puntería

–¿Cómo se entrena mejorar la falta de puntería?, ¿es cuestión de firmar a un delantero en el mercado de invierno?

–No es cuestión de señalar a los delanteros. Nané tuvo una situación de gol y trabajó muy bien. Algo nos está faltando y no sé qué. Si supiera qué hacer para que estas situaciones se convirtieran en el gol lo haría y si alguien lo sabe, que me lo diga, que lo hago. En el fútbol lo más difícil es el gol y nos está costando. Pero bueno, el equipo lo va a conseguir. Habrá momentos que generemos tres ocasiones y metamos tres y llegará.

–¿Por qué es tan complicado ganar partidos esta temporada en la categoría?

–Llevo tres años en Segunda Federación y puntuar es muy complicado. Lo que sí es cierto que nunca me he visto en esta situación de ser tan superior muchas veces a nivel de juego, a nivel de ocasiones y verme con tan poco beneficio a nivel de marcador. El fútbol es así y si tuviéramos un delantero que llevara diez goles ya, a lo mejor no lo quitarían ahora en enero. Son etapas, son momentos y lo mismo en el siguiente partido en casa pasamos por el área tres veces y metemos tres goles. Eso es incontrolable y tampoco hay que hacer un drama, el fútbol es así de caprichoso, aunque sí podremos un poquito más de énfasis en los metros finales en los entrenamientos.

El césped, de pena

–¿Ha influido el estado de terreno de juego en el resultado?

–Ya lo veis. Me voy contento por el trabajo de mi equipo, encantado por cómo se deja el alma, por cómo generamos. Pero, en algunos momentos siento como que somos el Xerez Club Deportivo y que a la hora de trabajar no lo somos. No lo somos en el sentido de que llevamos un mes que no pisamos este campo y en el que entrenamos está reventado. Charaf llega con molestia y casi no puede jugar, Chacartegui se ha resentido de la fascitis plantar, otros están con el pubis por las malasa pisadas... Venimos a jugar aquí, tenemos un montón de gente que nos quiere y viene a animarnos y somos muy grandes, pero necesitamos buenas condiciones de trabajo y no las tenemos. Eso me entristece. Estamos compitiendo con clubes como Extremadura, UCAM, con los filiales, con el Águilas, que tiene dos campos, con el Lorca... Tienen buenos mimbres para trabajar en el sentido de instalaciones y yo llego a veces a entrenar y me encuentro con el campo lleno de boquetes. A mí me jode mucho. Y no vengo aquí a echarle la culpa a nadie. Soy un trabajador, mis jugadores son los trabajadores del club y mi presidente es mi jefe. Cuando se suman todas esas cosas y, por ejemplo, en este partido, si acabamos 1-1 con la falta, el malo es el entrenador y el que va a la calle soy yo. Y yo mañana o pasado voy a entrenar y voy a entrenar en un barrizal. Y tengo jugadores lesionados por eso. Jaime se lesionó celebrando una acción porque se le dobló el tobillo con el barro y se rompió el gemelo y como esa puedo contar mil. Pero, no podemos decir nada, y después se pierde un partido y la culpa es del entrenador. Y prefiero que me echen la culpa a mí mil veces antes que a mis jugadores, que son los más importantes. Pero que esa gente que se dejan el pellejo por nosotros... Si queremos seguir creciendo como entidad, tenemos que intentar que nuestras condiciones de trabajo mejoren.

–Y ojo, insisto, no critico a nadie. El que me conoce perfectamente sabe que yo no vengo a decir esto aquí para echarle mierda al Ayuntamiento ni a nadie. El club está buscando soluciones en Arcos o Costa Ballena, pero con la resiembra nos está costando la misma vida. Hay gente que dice que el año pasado entrenábamos en La Granja. ¿Y qué pasó? Nosotros queremos competir con equipos grandes y queremos entrenar bien, aunque luego nos falte parcela económica porque hay equipos con presupuestos más altos. Eso me da igual, lo que quiero es trabajar como lo que somos, un equipo valiente, que tenemos criterio con balón, que estamos haciendo un buen trabajo, que estamos generando ocasiones, que nos estamos dejando la vida aquí. Me gustaría intentar recuperar a la gente que se me está cayendo y tener calidad en los entrenamientos, que muchas veces no la hay por el estado de los campos. Llevamos un tiempo que lo estamos pasando mal y nos gustaría a ver de qué forma podemos intentar que esto mejore un poco. Y, de verdad, no lo digo con ánimo de polémica, ni con ánimo de señalar a nadie. Lo que pido es que somos el Xerez Club Deportivo, que representamos a parte de esta ciudad, y si queremos ser grandes, tenemos que mejorar en el día a día el tema de trabajo. Ya grande a nivel de afición, de club, de historia y demás lo somos, pero tenemos que seguir dando pasitos. Sé que venimos del barro, de estar en La Granja, de no tener ni campo para entrenar, pero es que desde ese momento hasta ahora, el club ha crecido, y estamos jugando bien y estamos arriba. Creo que para seguir manteniendo ese nivel tenemos que tener mejores condiciones de trabajo.