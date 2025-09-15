Radiografía a la segunda jornada de liga: Xerez CD y Xerez DFC reaccionan y batacazo del Recre

La segunda jornada de liga del Grupo IV de Segunda RFEF dejó buenas noticias para Xerez CD y Xerez DFC, que sumaron sus primeros puntos tras ganar y empatar, mostró la igualdad existente con la campanada Salerm Puente Genil frente al Recreativo de Huelva, el gran aspirante al ascenso directo, en el Nuevo Colombino (1-2) y confirmó que la Deportiva Minera es la escuadra más en forma después de lograr una nueva victoria. El equipo de Checa sigue líder con seis puntos, los mismos que el cuadro pontanés y el Extremadura. Invictos también marchan Águilas (4 puntos) y Unión Malacitano y Linares, que suman dos unidades tras dos igualadas.

El Xerez CD, que abrió la competición con una derrota ante el Salerm Puente Genil por 2-1 en el Manuel Polinario y encadenó un segundo tropiezo después de caer ante el Molinense en Copa RFEF, necesitaba estrenarse en casa con un triunfo ante el Antoniano, exequipo del técnico Diego Galiano, que se enfrentaba a su exitoso pasado reciente. El equipo no falló, venció por 2-0, recuperó la sonrisa y ahora lo ve todo de otro color. Zelu y Ricky firmaron los tantos en un choque que pudo terminar con un resultado más amplio. Los azulinos se colocan sextos y visitan el domingo al Águilas, que es cuarto con cuatro puntos. Los murcianos empataron a uno en Linarejos. Los anfitriones se adelantaron en el minuto 66 con tanto de Isra García y apenas uno después empató Javi Pedrosa.

El Xerez DFC también dejó atrás el mal trago del revés en Chapín frente a la Minera (1-3) y arrancó un empate a uno en su visita a la Unión Malacitano en el Juan Cayuela de Totana. Comenzó ganando con un gol de Dieste al filo del descanso, pero en la segunda mitad los de Campos aprovecharon uno de sus arreones para empatar. El punto no saca de la zona de descenso (16º) a los xerecistas, que reciben la próxima jornada al filial del Málaga, que ha comenzado muy mal el curso, ya que cuenta por derrotas sus encuentros. Este domingo cayó en casa ante el Almería B (0-1).

La Deportiva Minera continúa con paso firme y en esta oportunidad se impuso en el Ángel Celdrán con un gol de Roberto Alarcón en el minuto 89 al Estepona. El recién ascendido Salerm, que ya la pasada jornada derrotó al Xerez CD, sorprendió al Decano en un partido muy práctico y se llevó los tres puntos con un impecable planteamiento de Cejudo, que le ganó totalmente la partida a Pedro Morilla. El Recre hace aguas en defensa. Carlos Ramírez hizo el 0-1 (65'), empató Caye Quintana en el 70' y tras un error en una falta lateral hizo el 1-2 Tommy Montenegro en el 78'. El otro equipo del grupo con pleno de triunfos es el Extremadura, que superó al Jaén en el Nuevo la Victoria y venció a un rival sin pegada con un gol de falta directa de Juanmi Callejón (0-1).

El Yeclano también sumó su primer triunfo y se impuso por 1-0 con una diana de Puri justo antes del descanso a la Unión Deportiva Melilla en La Constitución, mientras que el derbi autonómico entre el UCAM Murcia, siempre aspirante al ascenso, y Lorca Deportiva se quedó en casa (2-1). Alvarito y Javi Ramírez colocaron el 2-0 en la primera parte y Sergi Monteverde en el 61 recortó distancias desde el punto de penalti.

En esta segunda jornada se han marcado muy pocos goles, 16, con Xerez CD, UCAM Murcia y Puente Genil como los conjuntos más certeros con dos tantos y a cero dejaron su portal también el Xerez CD, Minera, Yeclano, Extremadura y Almería B. En el capítulo de tarjetas hubo dos rojas directas, curiosamente las dos para porteros. De la Calzada, del Deportivo, en una acción en la que tras un despiste de Ismael derribó a Panadero fuera del área y Andrés Céspedes, del Atlético Malagueño, próximo rival del Xerez DFC, fueron expulsados y no podrán jugar. Los árbitros mostraron 49 amarillas. El Yeclano-Melilla se llevó la palma con doce, cinco para los locales y siete para los visitantes.