Triunfo de casta del Guadalcacín FSF ante Alcantarilla con remontada incluida (3-2)

El Guadalcacín FSF se ha repuesto de la dura derrota que encajó la pasada jornada ante Roldán (5-1) y ha dado un nuevo golpe de autoridad en el Jerónimo Osorio, una pista de la que están haciendo un fortín, ante el LBTL Futsal Alcantarilla, que también buscaba recuperar sensaciones tras su igualada en casa frente al Futsi Navalcanero (3-3), con un importante triunfo por 3-2 en una cita en la que tuvo que tirar de casta y trabajo para remontar. Las de Andrés Sánchez se consolidan en la mitad de la tabla con once puntos.

El encuentro comenzó cuesta arriba para las pedáneas. Un tempranero gol -minuto dos- con un lanzamiento desde lejos de Bet Carrasco, que llegó a tocar en una jugadora local, ponía por delante en el marcador a las murcianas. El tanto permitía a las visitantes templar los nervios en los primeros compases, ante un Guadalcacín FSF que poco a poco conseguía equilibrar el duelo y hacía daño.

En el tramo final de la primera parte, Elena Aragón, con un disparo a bocajarro desde la frontal del área provocado por un error en la salida de balón del LBTL tras un control defectuoso de Peque. 1-1. Minuto 19. Sin tiempo para muchos más, llegaba el descanso de un partido tan equilibrado como intenso.

El segundo acto arrancó como el primero. Bet Carrasco, muy activa, culminaba una contra visitante tras robo de balón de Lydia en el minuto 24 para adelantar nuevamente a su equipo (1-2). Pero, la alegría les duró bastante poco. Ame Romero sacó a relucir su calidad y, a pase de Guti en una gran circulación ofensiva iniciada por Elena Aragón, firmaba las tablas, 2-2. Minuto 26.

La diana de Ame dio oxígeno a las de Sánchez, que dieron un paso a frente, se metieron definitivamente en el partido y pusieron cerco a la portería de Jozi, que tenía que emplearse a fondo y demostrar su gran nivel para evitar la remontada de un Guadalcacín FSF que lo merecía.

El crono volaba y las ocasiones eran claras para las anfitrionas, pero el gol se resistía, hasta que a falta de cuatro minutos Gleice en una gran jugada personal conseguía romper las tablas (3-2). El Alcantarilla ya no tenía más remedio que arriesgar, pero las de Andrés Sánchez supieron por sufrir para apuntarse la trabajada victoria.