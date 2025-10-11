Salidas complicadas para los equipos jerezanos de Primera Andaluza

La liga en Primera Andaluza encara su sexta jornada y los tres equipos jerezanos que militan en ella tienen salidas complicadas a priori, aunque los tres deben plantar cara a sus rivales y pueden regresar con parte del botín en juego para escalar en la clasificación. El Jerez Industrial visita al Barbate (17:00), el Guadalcacín al Ciudad de Cádiz (17:00) y cierra la jornada del Xerez DFC B en Arcos (18:00).

El equipo industrialista no atraviesa su mejor momento -no conoce el triunfo como local- y la semana, además, ha sido bastante complicada para todos los blanquiazules por la muerte de Juan Manuel Queijo, expresidente industrialista y una persona entrañable y querida por todos. Fue jugador del club a finales de los setenta y principios de los ochenta y antes de ser presidente ejerció algunos años la función de delegado de campo.

Tras la dimisión del técnico José Manuel Mena, que ya se ha desvinculado totalmente de la entidad, por motivos laborales, las cosas no marchan bien. El equipo ha sumado únicamente dos puntos de nueve, el último el domingo en el Pedro Garrido contra el UD Algaida, aunque en esta oportunidad se puede catalogar como positivo por el rival, que es tercero, y el anterior, también en casa, en Chapín, con la Roteña. El otro compromiso lo perdió en Guadiaro.

Los blanquiazules siguen sin entrenador de forma oficial por cuarta jornada consecutiva, se encuentran en la parte baja de la clasificación con media docena de puntos y necesitan ya sumar de tres para no seguir complicándose. Tendrán como adversario a una escuadra barbateña que es octava con una unidad más, siete, pero que en el Municipal no ha perdido, ha ganado un partido y empatado otro. Viene de caer por 3-0 en Chiclana.

El Guada, en el Manuel Irigoyen

A la misma hora, las cinco, pero en el Manuel Irigoyen de Cádiz, el Guadalcacín intentará estrenar su casillero de puntos como visitante, ya que cuenta por derrotas sus compromisos lejos del Antonio Fernández Marchán. Los de David Navarro cayeron contra Tarifa y Trebujena y no han marcado lejos de casa. Ahora, con cuatro puntos de seis como locales (Xerez DFC B y Arcos) aspiran a mantener la dinámica contra un Ciudad de Cádiz que ha comenzado bastante bien la temporada. Es sexto con ocho puntos y como anfitrión ha ganado un partido y perdido otro. Los pedáneos marchan décimos con sólo un punto menos, siete.

El filial, sin Yonier ni Dani Torres

Por su parte, el Xerez DFC B cerrará la jornada de los equipos jerezanos de la categoría desplazándose hasta el Antonio Gallardo para medirse al Arcos, que es quinto con nueve puntos y, junto al líder Rayo Sanluqueño, marcha invicto, con dos triunfos y tres empates. Los de Francis, que empataron en La Granja la jornada pasada ante el Rota, son novenos con dos puntos menos y se apuntan a dar la campanada ante uno de los conjuntos competitivos y complicados del grupo en un buen campo. Los xerecistas acuden con las bajas de Yonier y Dani Torres, ambos convocados por Antonio Fernández, técnico de primer equipo, para el encuentro de este domingo (12:00) en La Condomina frente al UCAM.