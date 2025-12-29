El Sanluqueño destituye al técnico jerezano José Pérez Herrera

El Atlético Sanluqueño ha destituido al jerezano José Manuel Pérez Herrera, extécnico del Xerez DFC. El entrenador de San Eloy, que hace varias temporadas ascendía a los verdiblancos a Segunda División B, ha puesto fin a su segunda etapa en las filas sanluqueñas de una manera abrupta, después de que el consejo de administración haya decidido prescindir de sus servicios. Los verdiblancos son penúltimos con 15 puntos y están a 5 de la permanencia.

José Pérez Herrera acudió a la desesperada llamada del Sanluqueño la pasada temporada cuando a falta de tres jornadas para acabar la campaña el club se encontraba al filo del descenso a Segunda Federación. El jerezano se hizo cargo del equipo y sumó 7 puntos de 9 posibles, logrando una salvación milagrosa y ganándose la continuidad del proyecto, con una clara apuesta por pelear por no descender.

"El Consejo de Administración del club decide que José Pérez Herrera deje sus funciones como entrenador del equipo. Agradecemos el trabajo realizado en esta etapa mirando siempre por el bien del club del primer al último día. Esta siempre será tu casa". Con estas palabras en una red social ha despedido el Sanluqueño al que hasta ahora ha sido su entrenador.

El Sanluqueño, de la mano del técnico jerezano, arrancó muy bien la temporada estando seis jornadas consecutivas sin perder y llegando a liderar el Grupo 2 de Primera RFEF con victorias sonadas en Tarragona o frente al Cartagena en El Palmar. No obstante, el efecto gaseosa duró hasta la séptima jornada, iniciando una serie de cinco derrotas seguidas y seis en siete encuentros, rompiendo la racha frente al Tarazona. Posteriormente, un empate y de por medio dos derrotas más, la última contra el Sevilla Atlético que sitúa al equipo en la penúltima plaza sólo por delante del Betis Deportivo, colista con 11 y que también destituía a su entrenador, Javi Medina, hace unos días.

A falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta, los puestos de descenso los ocupan equipos andaluces: Torremolinos, Sevilla Atlético, Marbella, Sanluqueño y Betis Deportivo. De acabar así la liga, todos irían a parar al Grupo 4 de Segunda RFEF en el que militan Xerez CD y Xerez DFC.