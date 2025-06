El Jerez Industrial anuncia entrenador y una renovación vital

El Jerez Industrial de la temporada 25/26 ya está en marcha. Rubén González Escudero salía elegido nuevo presidente de la entidad de la copa y la venencia hace unos días tras ser el único candidato del período electoral, sustituyendo en el cargo a Emilio Fernández. La primera decisión del nuevo dirigente industrialista y en la línea de mantener la continuidad ha sido la renovación del técnico José Manuel Mena, que será el entrenador encargado de llevar la nave industrialista a buen puerto.

En efecto, José Manuel Mena va a seguir al frente de un Jerez Industrial que pretende hacer un bloque competitivo manteniendo la base de la plantilla que esta pasada temporada acababa en la tercera plaza de la tabla y se ganaba el derecho a disputar la fase de ascenso, cayendo en la primera eliminatoria contra el Arcos. El objetivo será de nuevo partir con las máximas aspiraciones, teniendo en cuenta que la Primera Andaluza contará la próxima temporada con el aliciente de que el campeón asciende directo a la División de Honor, mientras que los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un primer play-off provincial clasificatorio para un segundo interprovincial cuyo campeón también tendrá como premio subir de categoría.

Dani Herrera seguirá marcando goles con la camiseta del Jerez Industrial. / Eduardo Rabaneda

José Manuel Mena se hizo cargo del Jerez Industrial en la novena jornada de la pasada campaña tras la dimisión de Bruno Herrero, que tomaba la decisión de abandonar el equipo tras la marcha del director deportivo Alberto Orellana. Mena tuvo que hacer frente a no pocos problemas, ya que con el técnico también se fueron jugadores que formaban la columna vertebral del equipo. No fueron semanas fáciles y el equipo se resintió con dos empates consecutivos, enderezando el rumbo con victorias frente al Portuense -posterior campeón de liga y del play-off de ascenso- y Roteña. Una mala racha de siete partidos sin ganar descabalgaron a los blanquiazules de los cuatro primeros puestos, pero las seis victorias en las últimas siete jornadas metían al equipo en la pelea por el ascenso. El play-off no sonrió a los jerezanos, que empataban en casa contra el Arcos (0-0) y perdían en el Antonio Gallardo, viéndose apeados de la competición.

El 'killer' sigue

La renovación del entrenador jerezano ha sido la primera pero no la única. El club industrialista también ha informado de la continuidad del pichichi de la categoría, Dani Herrera, que jugará por tercera temporada consecutiva con los blanquiazules. A sus 35 años, el delantero isleño es un seguro de gol. Esta temporada ha anotado 22 goles y acabó al frente de la tabla de anotadores pese a que una lesión le apartó varias jornadas de los terrenos de juego. La campaña 23/24 fue la mejor de su vida con 31 tantos y en la primera como industrialista, llegando en el tramo final de curso tras salir del Bazán, anotaba seis en ocho encuentros. Sus números lo dicen todo: 99 goles en las cuatro últimas temporadas.